Tartu noored maadlejad treenisid esimest korda Valgevenes

«Olenemata sellest, et enamjaolt tuli Eesti noortel maadelda endast aasta kaks vanematega, said sportlased hästi hakkama. Eriti meeldiv oli kuulda ja tõdeda, et traditsiooniliselt rohkem füüsiliselt maadlevad eestlased said seekord kiita hoopis hea tehnika eest. Omaealistega võrdluses näitasid nii mõnedki Englase klubi noored väga head taset,» kommenteeris treener Kristjan Press.