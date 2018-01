Saatusekaaslase panniga tapnud eluheidik jääb aastateks vangi

Täpset surmaaega polnudki ekspertidel võimalik selgeks teha, sest hukkunu leidis tema poeg mõni päev hiljem. Toimikusse on juhtumi ajaks märgitud 9.–13. november 2014.

Veel raskendas uurimist asjaolu, et nii ründaja, tema ohver kui ka juhtunut pealt näinud kaks tunnistajat olid kõik eluheidikud, kel polnud püsivat elukohta. Samuti kujunes uurimine keerukaks seetõttu, et üks peatunnistaja on praeguseks surnud ning teine tunnistaja muutis uurimise vältel oma ütlusi.