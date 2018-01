Kolm õppurit neljast saavad Tartus juhiloa mureta kätte

Autokooli Sõiduõppe ABC juhataja Mart Laanemäe sõnul mängivad heade tulemuste saavutamisel rolli kaks faktorit. «Koolid on üles leidnud nõrgemad kohad, kus kiputakse tihedamini eksima. Tartus on ilmselt ka lihtsam sõidueksamit sooritada kui Tallinnas, mille tihedas liikluses on lihtsam vigu teha,» leidis ta.

Laanemäe väitel on Tartus ka autokoolide konkurents võrdlemisi tugev, kuid kooli lõpetamise statistikat jälgivad õpilased vähem. «Pole täheldanud, et keegi oleks autokooli suure lõpetamisprotsendi tõttu just sinna kooli tulnud. Lähtutakse teise õpilase soovitusest, aga ka kursuse hinnast,» rääkis ta.

Eeltööst jääb vajaka

Laanemäe sõnul on viimasel ajal avaldatud maanteeameti statistika väga lihtsalt kirja pandud ning internetist ka hõlpsalt kättesaadav, seega tasuks enne autokooli valimist väike eeltöö teha.

Põhiline eksamitel läbikukkumise põhjus võib Laanemäe sõnul olla selles, et õpilased arvavad, et piisab vaid autokoolis käimisest, ning iseseisvat tööd teevad nad paraku väga vähe. «Kui õpetaja peab roolis õpetama liiklusmärke, mida saab ka kodus õppida, on jäänud vajalik kodutöö tegemata,» nentis Laanemäe.

Kui iseseisvasse töösse suhtutaks tõsisemalt ning teoreetiline osa töötataks korralikult läbi, oleks Laanemäe väitel ka autokooli lõpetamise protsent suurem. «Päheõpitud vastuste abil ei pruugi näiteks Stockholmis sõites hakkama saada,» leidis ta.

Kärdla ja Võru esirinnas

Mullu tegid sõidueksami kõige paremini Kärdla büroo piirkonna õppurid: eksamilt sai edukalt läbi 85,7 protsenti õppuritest. Tartu büroo piirkond jäi 71,4 protsendiga teisele kohale. Ka teooriaeksamil jäi Tartu teiseks (74,4 protsenti), vaid Võru piirkonnas oli parem tulemus (75,8 protsenti).