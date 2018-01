Vana veetorni katusel hakkab lehvima suur sinimustvalge

Nõnda küpses Astokil plaan Tartu lipupõuda leevendada. Et ta kuulub Tartu Rotary Klubisse ning on ühtlasi klubi Eesti Vabariik 100 projekti koordinaator, rääkis ta ideest teistele klubi liikmetele. Mõte kiideti heaks ning leiti, et riigilipp võiks olla kolme Tartu Rotary klubi – Tartu Rotary Klubi, Tartu Toome Rotary klubi ja Tartu Hansa Rotary klubi – ühine juubelikink meie riigile. «Leidsime, et selline kink oleks nii jõukohane, ilus kui ka pidulik,» ütles Astok.

Lipule sobivat paika otsides jäi kohe sõelale Õpetaja tänava vana veetorn. 40 meetri kõrgune veetorn on merepinnast kõige kõrgemal asuv hoone Tartus, sellest kõrgemad on vaid mõned antennimastid ja korstnad.

Ööpäevane valgustus

«Seal on ka lipuvarras olnud, kuigi lipp ei ole seal vist mitte kunagi lehvinud,» sõnas Astok. Tema teada võeti vana varras maha 1990. aastate alguses, kui paigaldati raadioantenni maste, kuna see tundus ohtlik. Nüüd on antennid sealt läinud.

Et torn on valgustamata, läheb see oma kõrgusele vaatamata linnapildis justkui kaotsi. 22. veebruari keskpäeval heisatava lipuga peaks selline olukord aga muutuma. Veetorni tipus asub putka, kus teise maailmasõja päevil paiknes õhutõrjekuulipilduja laskepesa, ning selle putka katusele (kaks meetrit veetorni tipust) kinnitati 11 meetri pikkune lipumast. Torni paigaldatakse ka valgustus.

Vaatasime, et sellist esinduslikku kohta saaks väärindada ja peaks väärindama, põhjendas Hannes Astok veetorni valikut.

Tartu Rotary Klubi presidendi Rein Kinkari sõnul on lipumasti heisatav sinimustvalge juba olemas ning lähinädalatel peaks aset leidma ka valgustuse katsetused, mille käigus tõmmatakse natukeseks ajaks vardasse ka lipp. «Et ametlikul heiskamispäeval ikka kõik toimiks ega oleks halbu üllatusi,» märkis Kinkar.

Kulud katab klubi

Veetorn kuulub Tartu veevärgile. Selle juhataja Toomas Kapp ütles, et Rotary klubide plaaniga oldi heal meelel nõus, sest esiteks on see ikkagi meie rahvuslipp, kuid teisalt on see veetorni tipust ka päris suurele osale linnast nähtav.

Kapi sõnul pole veevärk ise kunagi torni otsa lipu heiskamist väga tõsiselt kaalunud, kuna igasugune lipp sinna ei sobi, see peab olema proportsioonis ülejäänud hoonega.

Veetornis lehviva lipu suurus on 400 x 255 sentimeetrit ning selle valmistas Tartus tegutsev Tameo Lipp. Lipuga seotud kulu katavad Tartu Rotary klubid. Lipu paigaldamine läheb maksma umbes 10 000 eurot, millele lisandub igal aastal 1000 eurot lipu hoolduse ja valgustuse eest. Veetorni seinale tuleb ka mälestustahvel, millel kirjas veetorni lühiajalugu ja lipu lugu.