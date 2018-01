E-Kunstisalongis askeldavad Priit Pärna kilplased

Priit Pärna sõnul on ta alati püüdnud teha nii, et illustratsioon ei ole lihtsalt illustratsioon, vaid arendab teksti edasi või räägib isegi tekstile vastu, pakub uusi versioone. Kilplaste puhul peab ta oluliseks massilist tegevust, kõik askeldavad ja teevad midagi. Pärn luges ühel pildil tegelased üle ja sai neid 120. «Pilte läbib koer, kes kilplasi ründab, ning kaks kilplast redeliga,» lisas ta. «Need on koomiksiribad, mis on massi sisse laiali pillutud.»