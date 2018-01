Raamatukogu pikk remont liigub võiduka lõpu poole

Raamatukogu direktori Martin Halliku sõnul on võimalik, et peamised ruumid saab avada isegi aprilli keskpaigaks, kuid suurte logistiliste ülesannete lõpule viimiseks on igaks juhuks jäetud ajavaru.

Volbriks avatakse külastajatele fuajee, suur saal, rühmatööruumid ning käsikirjade ja haruldaste raamatute saal. Viimast kasutatakse esialgu vaikse lugemissaalina.

Keeruline logistika

Kevadel saab raamatukogus kasutada teise korruse lugemissaale. Kolmandale korrusele ei pääse enne, kui remont on päris valmis. «Leppisime ehitajaga kokku, et kolmandat korrust sel õppeaastal ei ava, et saaksime võimalikult kiiresti töödega edasi minna,» selgitas Hallik.

Selline otsus teeb raamatukogu töötajate elu keerulisemaks. Näiteks tuleb viia esimesest saalist pärit loodus- ja arstiteaduste raamatud ajutiselt teise ja kolmandasse saali. Raamatuid toovad juuni lõpuni kolmandalt korruselt lugejatele raamatukoguhoidjad. Ajutiselt ümber tõstetud raamatud saavad tagasi vanale kohale alles sügisel.

Tartu ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik põikas reedel ehitusjärgus hoones ekskursiooni tehes ka suurde lugemissaali. | FOTO: Sille Annuk

Et teisel korrusel oleks õppimiskohti, võetakse kasutusele mitmed uuendatud ruumid. Pole välistatud, et ruumipuuduse leevendamiseks isegi suur konverentsisaal, kus tudengid saavad kirjandusega tutvuda.

Tulemas on veel üks aeganõudev töö: A-hoidla kogude kolimine peaks algama veebruaris ja kogud avatakse renoveeritud ruumides sügissemestri lõpus. Kolimine on aeglane seepärast, et hoones on üks suure kandevõimega lift, millega saab A-hoidlasse.

Nutikas maja

Pärast Struve tänava poole jäävate uste avamist aprillis leiab külastaja raamatukogus nii mõndagi uut ja huvitavat. Märksõna on iseteenindus. Näiteks varem võtsid lugejate üleriided hoiule töötajad, edaspidi paneb inimene ise oma riided lukustatud kappi. Juba ukse juures, enne turvaalasse sisenemist, saab lugeja automaatsest riiulist kätte järjekorra alusel tellitud raamatud.

Teavet raamatukogus toimuva kohta saab fuajee trepiastmetel, kus saali sisenejat informeerib suur digitaalne ekraan. Edasi liikudes kohtab laudu kõigile kasutamiseks mõeldud arvutitega ja klaas­­bokse rühmatöödeks. Igal rühmatoa välisseinal on väike ekraan, mis annab teavet, millal on tuba kasutamiseks vaba või broneeritud. Rühmatööruume tuleb lugejatel ise broneerida.

Aasta teisel poolel valmivad kolmandal korrusel fonoteek koos väikese kinosaaliga ning sportlike virgutuspauside saal. Erinevalt varasemast tulevad fonoteeki avariiulid, kus lugejad võivad plaate uudistada. Huviliste käsutusse jõuaksid need kõige varem selle aasta lõpuks.

Kolmandal korrusel leiab koha ka üliõpilaste nõustamiskeskus.

Kava järgi lõpetab Ehitus­­trust ülikooli raamatukogu põhjaliku remondi 2019. aasta jaanuaris, tööks kulub ligi 6,9 miljonit eurot.

Tartu ülikool ja YIT Ehitus sõlmisid 2016. aasta mais lepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks ligi 6,7 miljoni euro eest. Raamatukogu pidi osaliselt uksed avama 2016. aasta oktoobri alguses. 2016. aasta septembri keskel teatas ülikool, et ehitaja ei jõua töid valmis ja hoone jääb suletuks vähemalt detsembrini. 2017. aasta 3. jaanuaril teatas ülikool, et ütleb YIT Ehitusega raamatukogu ehitusleppe üles. Tööde jätkamiseks korraldas ülikool uue riigihanke, eelmise aasta juuli teises pooles kuulutati hankel parimaks Ehitus­­trust ASi ja Tallinna Ehitus­­trust OÜ ühispakkumus.