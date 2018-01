Nunnu galerii ja video: Tartu Näituste messikeskus on nädalavahetusel koerte päralt

Kõigil huvilistel on võimalik koerte näitust homme ise vaatama minna. Esimesed võistlusringid algavad kell 10 ning näitus kestab pärastlõunani. Finaalidega hakatakse pihta kell kaks.

Näituse korraldaja Marko Lepasaar selgitas, et see on osalejate hulga poolest Tartus suuruselt teine koertenäitus.

«See sündmus avab rahvusvaheliste koertenäituste hooaja Eestis. Suurem rahvusvaheline koertenäitus toimub novembris,» märkis Lepasaar.