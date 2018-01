Galerii ja video: vabatahtlike abiga õnnestus umbusklikul Pontul taas nurrumootor tööle panna

Sel ajal, kui vabatahtlikud tegelesid kassipuuride puhastamisega, sai kassitalitaja Merli Kroon tegeleda umbuskliku kassipoisi Pontuga.

Lumivalge Pontu toodi Tartu koduta loomade varjupaika eelmise aasta lõpus ühest kodust ning siiani pole kassipoiss oma uue elupaigaga harjunud. Kui teised varjupaigas elavad kassid hakkasid külalisi nähes valjuhääselt näuguma ja silitamist nõudma, istus Pontu ikka puurinurgas ning jälgis tegevust hirmunud pilgul.

Kui Merli Kroon Pontu puuriukse lahti tegi, siis hakkas kass talitaja peale urisema. «Ta pole siiamaani varjupaika toomise stresist üle saanud, aga ma sisimas usun temasse, et temaga saab kontakti,» lisas kassitalitaja, kelle silitamise peale Pontu vaevukuuldava nurru lahti lõi.

«Vau, see on tõsine edasiminek, ta pole varem nurru löönud. Mul on tõsiselt hea meel, et te appi tulite. Tavaliselt ei ole mul aega ruumide koristamise kõrvalt kasside sotsialiseerimisega tegeleda ja ma tunnen, et Pontu tegelikult vajab rohkem aega,» sõnas Merli Kroon vabatahlikele.

Heakorrapäeva eestvedaja MTÜ AUH juhatuse liige Triin Tooming selgitas, et kui nüüd õnnestub igas järgmises kuus ka üks heakorrapäev ellu viia, siis mais suurel talgupäeval oleks nende ühingul korraldada sajas seesugune heakorrapäev.

«Selliseid pisemaid, kuni kümne inimesega heakorrapäevi korraldame iga kuu, kui mais talgupäeva raames võtame varjupaigas ette veidi suuremad tööd ning siis ootame siia kuni kolmkümmend talgulist,» märkis Tooming.

Tänasel heakorrapäeval osalemiseks oli üks omapärane tingimus. Nimelt võisid sellest osa võtta vaid täisealised.

«Seda määrab juba varjupaiga sisekorraeeskiri. Et tegemist on ikkagi loomadega, kes võivad väga ettearvamatult käituda, siis iga talguline või siis heakorrapäeval osaleja peab enda eest ise vastutama,» lisas sündmuse korraldaja.

Siiski keegi vabatahtlikest hammustada ei saanud. Tänutäheks neile vabatahtlikele, kes viitsisid tänasest päevast võtta paar tundi varjupaiga elanikega tegelemiseks