Tanklaröövis kahtlustatav noormees jääb esialgu kaheks kuuks vahi alla

«Vaadates otsa noormehe karistusregistrile, siis tänaseks päevaks on teda korduvalt kriminaalkorras karistatud. Viimased kaks karistust on veel kehtivad,» selgitas Toomas Liiva, kes täpsustas, et kahtlustataval on olnud kokkupuuteid ka narkootikumidega.

Kahes tanklaröövis kahtlustatavat Dmitrit ootab süüdimistmõisel ees 3-15-aasta pikkune vangistus.

4. jaanuaril aset leidnut tanklaröövis osales kaks meest. Lõuna ringkonnaprokuröri Toomas Liiva sõnutsi teeb politsei usinalt tööd, et ka teine mees vahi alla võetud saaks.

«See on vaid aja küsimus, mil politsei ka teise tanklaröövis osalenu kinni peab,» lisas Liiva.

4. jaanuari öösel kella ühe paiku röövisid kaks maskides nooremapoolset meest Jaama 173a asuvast Premium-7 tanklast noa ähvardusel kassaraha. Nende saagiks sai umbes 240 eurot. Röövi käigus keegi viga ei saanud.

Sarnane juhtum leidis aset 7. jaanuari öösel kella 00.25 paiku, mil üks pikka kasvu mees sisenes Jaama 82 asuvasse tanklasse ning röövis noa ähvardusel kassast umbes 100 eurot. Ka selles vahejuhtumis ei saanud keegi viga.