Parkimispagulased teevad meele mõruks

Kesk tänava elanikke ei saa siiski kodus logelemises ja laiskuses süüdistada. Täis pargitud teeservade põhjus saab selgemaks, kui heita pilk Tartu tasulise parkimisala skeemile. Nimelt on tegu ühe esimese tänavaga, mis jääb tasulisest alast välja. Teisisõnu ei kuulu kõnealused masinad enamasti kohalikele, vaid hoopis neile, kes kusagilt kaugemalt seal kandis tööl käivad ning parkimise eest maksta ei taha.

Kesk ja Eha tänava nurgal elava Maie Poksi sõnul hakkasid võõrad autod massiliselt tänavale ilmuma umbes poolteist aastat tagasi, kui linn tasulist parkimisala laiendas. Varem polevat sellist asja olnud.

«Kohalikud või meie külalised ei saa enam siia parkida, võõrad autod on ees. Kui nende juhtidega rääkida, siis nemad vastavad, et tänav on avalik, kõik võivad parkida. See on õige, aga kuhu siis meie pargime? Kas Karlova teise serva?» kurtis Poks.

Leige suhtumine

Kesk tänava probleemidest kirjutas Tartu Postimees ka 2016. aasta detsembris. Toona oli seis lausa nii terav, et seal pargitud autosid soditi aerosoolvärvidega, loobiti tooreste munadega ning rehvidesse susati roostes naelu.

Maie Poksi teada pole kohalike pahameelest hoolimata viimasel ajal selliseid asju ette tulnud ning seda kinnitas ka endises ülikooli füüsikahoones Tähe 4 tegutseva veterinaarkeskuse töötaja Peeter Kukk, kelle auto toona vandaalitsemise objektiks sattus.

«Ei ole praegu kuulda olnud, et kellegi vara kallale oleks kiputud,» ütles Kukk. Temagi on seisukohal, et Kesk tänava probleemi taga on tasulise parkimisala laiendamine.

Kuna tasuta parkla rajamiseks sobilikke platse seal kandis ei leidu, võib lahenduseks olla hoopis tasulise parkimisala laiendamine.

«Teatud osa selle hoone töötajatest (lisaks veterinaarkeskusele tegutsevad seal näiteks PRIA, Innove, Finnairi teenuskeskus – toim) otsivad parkimiskohta kuskil tasuta alal ning nii see Kesk tänav umbe läheb,» nentis Kukk. Tähe 4 asub tasulise parkimise ala B-piirkonnas, kus kuu aega parkimist maksab 50 eurot, lisaks on maja juures EuroParki eraparkla, kus ööpäev parkimist maksab viis eurot.

Maie Poks rääkis, et on murega pöördunud ka linna poole, kuid suhtumine olla leige. «Üks ametnik võttis meie maja plaani ja ütles, et ma võiks auto siseõue parkida – kuid seal on nii märg maa, et hoov oleks varsti mülgas. Pealegi pargitakse tihti ka õuevärava ette, nii et ma pole kindel, kas sealt üldse väljagi saan,» kõneles ta.

Saatuslik kilomeeter

Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis möönis probleemi olemasolu, kuid rõhutas, et tänav on avalik ja kõigile võrdselt kasutatav. Kuna tasuta parkla rajamiseks sobilikke platse seal kandis ei leidu, võib lahenduseks olla hoopis tasulise parkimisala laiendamine.

«Praegu on piir seal natuke halva koha peal, sest kesklinna on sealt umbes kilomeeter ning inimesed võivad selle maa kõndida, see toobki suure parkimissurve. Kui piir oleks kaugemal, näiteks Sõbra tänaval, siis hakataks juba mõtlema, kas kõndida sealt kesklinna või leida muu lahendus,» arutles Nelis.

Ta märkis, et tasulise ala laiendamine võib päevakorrale tulla siis, kui surve neile tänavatele läheb liiga suureks. «Kõik pelgavad seda, kuid on suureks abiks, kui tänavatel on selline regulatsioon,» ütles Nelis ning tõi näiteks Kooli ja Haava tänava, mis jäävad B-piirkonda ning kuhu leiab hõlpsalt parkimis­koha. «Muidu oleks need täiesti umbes,» tõdes spetsialist.

Värava ette parkimise kohta ütles Nelis aga seda, et liiklusseaduse järgi on keelatud sisse­sõiduteid kinni parkida, seega tuleks probleemi korral võtta ühendust politseiga, kes võtab hoolimatu parkijaga ühendust. Kui värav on raskesti hoomatav, võib selle markeerida ka eraldi infokirjaga, kus palutakse värava ette mitte parkida.