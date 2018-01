Palvushommikusöögil arutati elu mõtte ja Eesti riigi üle

«Ajatud ja sügavalt iidset sõdurieetikat puudutavad küsimused on tihtipeale kogu ühiskonnale abiks eesmärkide ja ülesannete seadmisel. Eesti kaitseväe missioon on olla oma riigi ja tema inimeste teenistuses ja selle nimel peame olema valmis võitlema. Meid aitab rahva tugev toetus ja mõistmine,» rääkis Terras.

Palvushommikusöögi auesimees, Tartu linnapea Urmas Klaas juhtis oma avasõnavõtus tähelepanu sellele, et lõunaeestlased on väga rikkad inimesed, sest saavad aru paljudest keeltest ja murrakutest, näiteks seto ja võro keel. «Aga üks keel peaks meid ühendama. See on ühtehoidmise keel, et me üksteist rohkem kuulaksime ja kokku hoiaksime, et Eesti Vabariik jätkuks järgnmisteks sadadeks aastateks.»

Palvushommikusöök tõi Dorpati konverentsikeskusesse kokku Lõuna-Eesti valdade ja linnade poliitika-, majandus-, haridus-, kultuuri- ja usuelu esindajad. Ettevõtmist juhtis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets.

Teiste seas jagas oma mõtteid Eesti Vabariigist Tartu aukodanik ja endine vabadusvõitleja Enn Tarto. Muusikat tegid Nõo kiriku meesansambel koosseisus Margus Liiv, Erik Leedjärv, Mart Jaanson, Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv, Bert-Ove Laasimer ja Ingmar Laasimer.

Palvushommikusöök on rahvusvaheline üritus, mida korraldatakse üle maailma rohkem kui 160 riigis ning igal aastal ka Euroopa parlamendis. Koosviibimise eesmärk on tekitada dialoogi kogu ühiskonda puudutavatel teemadel, näiteks väärtushinnangute, noorsoo ja perekonna asjus.

Lõuna-Eesti palvushommikusööki korraldab toimkond, kuhu kuuluvad Tartu linnapea Urmas Klaas, EELK piiskop Joel Luhamets, ettevõtja Väino Põllumäe, Eesti kirikute nõukogu asepresident Meego Remmel ning Eesti palvushommikusöögi toimkonna koordinaator Triin Rait.