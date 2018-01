Tartu kauples välja parema lennuplaani

Lend väljub uue sõiduplaani järgi Tartust kell 5.35 ning jõuab Helsingisse 6.20, pakkudes hommikuses laines kolme tunni jooksul võimalusi jätkulennuks umbes 35 väljumisele.

Helsingist väljub lennuks kell 0.05 ja saabub Tartusse 0.50.

Lennud on kuuel päeval nädalas. Lende ei ole Helsingist laupäeva ööl vastu pühapäeva ja Tartust pühapäeva varahommikul. Uus lennuplaan hakkab kehtima 28. aprillil.

Senise plaani järgi on lennud seitsmel päeval. Seejuures teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval lõuna paiku, ülejäänud päevadel nii, et lennuk jõuab Helsingisse kella 23 paiku ehk hilisõhtul, mil kiirete jätkuühenduste valik on väike.

«Eesti on Finnairile oluline turg. Kõik peamised sihtkohad Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, mis on läbi Helsingi olnud kättesaadavad Tallinnast, on nüüd saadaval ka Tartust, ning see muudab Finnairi üheks parimaks valikuks Lõuna-Eesti regiooni inimestele,» ütles Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja.

Hea uudis ärikliendile

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et see on väga hea uudis, iseäranis Tartu äriklientidele. Olulise taganttõuke andis Finnairi lennuplaani muutmisele Pärgmäe sõnul Tartu linna otsus lennuliini rahaliselt toetada, mis on Eesti omavalitsuste puhul tavatu. «Nad ise võtsid initsiatiivi ja tegelesime selle teemaga üle aasta, käisime Finnairi veenmas,» lausus Pärgmäe. «Linna toetus oli ülioluline ja Eestis on see pretsedenti loov.»

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu linn on viimastel aastatel pidanud läbirääkimisi piirkonnas tegutsevate lennufirmadega ja püüdnud selgitada Tartu ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolide, tartlaste ja eriti mujal Euroopas töötavate Tartu elanike sõnumit, et väga oleks vaja lennuühendust, mis viiks mõnda suuremasse lennujaama esimesse jätkulendude lainesse, võimaldaks jõuda ennelõunal Euroopa tähtsamatesse keskustesse ja õhtuks koju tagasi.

«Viimase sammuna eelmisel aastal kuulutasime välja arengumeetme, Tartu linn on valmis paremaid lennuühendusi rahaliselt toetama ja sellele Finnair reageeris, tegi oma pakkumise, et on valmis aprilli lõpus lennuaegasid nihutama,» ütles Klaas.

Kokkulepe aasta lõpuni

Esialgu sõlmitakse leping 2018. aasta peale ja selle aasta jooksul maksab linn eelarvest toetust 69 000 eurot. Tuleval aastal võib see summa kasvada.

Klaas märkis, et Finnairil suurenevad personalikulud, linna toetus aitab neid kulusid katta.

Ühtlasi tihendavad Finnair ja Tartu linn koostööd turunduses, et kasvatada Tartu kui sihtkoha tuntust. Selleks on plaanis Tartu turunduskampaania Helsingis koostöös Tartumaa Turismiga, ütles Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg.

Kas selline toetusmeede võiks Tartule ka päris uusi lennuühendusi tuua?

«Linn on läbirääkimistele avatud. Et meil see arendusmeede on olemas, seda teavad lennukompaniid, nendele oleme selle info eraldi saatnud ja huvilisi on,» ütles Klaas. «Mina olen kontaktis olnud Air Balticu ja Nordicaga. Sellised otsused ei sünni üleöö.»

Pärgmäe nentis, et mullu lendas Tartu lennujaama kaudu 30 000 inimest, uus «toode» võiks päevakorda tulla, kui kasutajaid on 40 000–50 000 aastas.

«Paljuski on see inimeste kätes,» lisas ta.

Tartu lennujaamale tähendab uus lennuplaan töö ümberkorraldamist, ütles Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk. Kui lennuk baseerub Tartus, tuleb ametisse võtta üks lisavahetus hooldusmeeskonda ja kindlasti tuleb osutada rohkem lisateenuseid.