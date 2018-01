Video: Shaté tantsukooli õpilased ja õpetajad tõid India nädalaks koju kaasa

Kooli looja, juhi ja tantsuõpetaja Krõõt Kiviste teatel saab India nädalal tantsukooli kristallsaalis ja lounge´is proovida selga India naiste traditsioonilisi sarisid, lasta teha hennamaalinguid, õppida India tantse, proovida masala chaid, vaadata fotonäitust ja videoid India reisist. Nädala lõpetab kinoõhtu, kus kõik tantsijad on oodatud vaatama Bollywoodi filmi.

India pealinnas Delhis toimunud rahvusvahelisel laste kultuurifestivalil oli osalejaid Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Tšehhist, Lätist, Leedust, Soomest ja teistest riikidest. Festival ühendas eri kunstiliikidega tegelevaid noori, kes esitlesid oma oskusi, õppisid koos tundma India kultuuri, toitu, rahvuspille ja sõlmisid sõprussuhteid. Shaté tantsukool esitles tantsulist programmi, kus tantsijad näitasid oma parimaid oskusi.

Sama põnev oli noortele festivalile eelnenud aeg Mumbais. Shaté tantsijad elasid India peredes, veetsid nendega koos põnevalt aega ja mõnel õnnestus olla külaline isegi pulmas. Tantsuõpetajad Maris Ootsing, Kirsikka Kurg ja Krõõt Kiviste õpetasid aga India lastele Eesti tantse.

«Project India» ehk Shaté tantsijate India kultuurifestivali külastus oli tantsuõpetajate Krõõt Kiviste ja Kirsikka Kure poolt läbitud Archimedese väärtuskasvatuse arenguprogrammi finaal. Reisile sõitjad valiti välja tantsijate motivatsioonikirjade, nende aktiivsuse ja teistele eeskujuks olemise põhjal. Reisile eelnes ja järgnes mitmeid väärtustega seotud kokkusaamisi.

«India reisi jooksul avastasin tohutult palju uut nii reisikaaslaste kui ka iseenda kohta,» märkis projektis osalenud noor tantsija Agnes Arumetsa. «Eriti viis päeva Mumbais kohaliku pere keskel avasid mu silmad hoopis teistsugusele maailmale, kultuurile ja väärtustele. Arvan, et igaüks peaks korra elus reisima kuhugi täiesti teistsugusesse kultuuriruumi, et avardada oma maailmapilti ja näha, kui palju on maailmas uskumatut ja imetlusväärset, mida avastada ja kogeda.»

Kogu India nädala Shaté tantsukoolis on korraldanud noored ise.

«Project Indiat» toetasid ettevõtted Henkel ja Yes Sport ning Tartu Kultuurkapital.