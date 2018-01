Tartus koguvad tuntust isehakanud viinakullerid

Selgub, et öiseid alkokullereid leida pole kuigi keeruline. Kui sisestada Facebooki otsingulahtrisse märksõnad alko ja Tartu, leiab eest mitu suletud gruppi, kus pakutakse Taaralinnas soodsat ja valikuteküllast alkoholimüügi teenust ööpäev läbi.

Näiteks reklaamib üks mainitud gruppidest end järgmiselt: «Alkoholi tarne üle Tartu linna. Mugav, odav, kiire, ööpäevaringselt! Tarne on juba hinna sees,» kõlab grupi Alko24 Tartu tutvustuslahtris. Sel grupil on üle kaheseja liikme.

Soodsam kui poes

Kutseline Tartu taksojuht Erik Rosenthal on kursis sotsiaalmeedias levivate kuulutustega, kus isehakanud kullerid pakuvad viina koos kojutoomisega. «Ma ise Facebooki ei kasuta, aga kolleegid on näidanud neid postitusi, kus pakutakse alkoholi kojuvedamise teenust,» lisas ta.

Igasugune kullerteenusega koju toodav kaup peaks äripõhimõtteid silmas pidades olema kallim, kui seda ise poest osta. Siiski levib info, et Tartus on võimalik napsu koju tellida poehinnast isegi soodsamalt.

Näiteks üleeile külastasid riigikogu sotsiaal-, rahandus-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühist istungit maapoodide pidajad, kellest üks väitis, et Tartus saab taksoviina ime-odavalt. Pudeli hinnaks pidavat olema 4.50 ja euro veel lisaks kohaletoomise eest. See tähendab, et pooleliitrine viinapudel oleks sellisel juhul isegi kohaletoomisega soodsam, kui seda osta ükskõik millisest toidupoest.

Maapoodniku väidet kinnitas ka istungil viibinud maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk.

«Ta (hinna välja öelnud kaupmees – toim) ei soovi ise seda teemat rohkem avalikult kommenteerida, aga ilmselt on see odav viin ikkagi Lätist pärit alkohol. Võttes arvesse seda hinda, siis ma pole kindel, et see odav viin on Lätist poest ostetud, vabalt võib tegu olla salaviinaga,» pakkus Kokk.

Tartu taksojuht Rosenthal sõnas, et ka tema kõrvu on jõudnud jutud imeodavast taksoviinast. «See info on samuti liikvel Facebookis,» märkis ta.

Saab ka seaduslikult

Rosenthali teada ükski kutseline taksojuht sellist äri ei aja. «Isehakanud taksojuhte või siis end niisama kainete juhtidena välja reklaamivaid tegelasi on linn täis. Ööklubi Maasikas esine kihab neist nädalavahetuseti,» lausus ta.

Kuid ta ei saa ka surmkindlalt väita, et ükski kutseline taksojuht viinaäri ei aja. «Seni pole ma midagi sellist kuulnud, aga võibolla tõesti on mõnel kutselisel juhilgi pudel autos varuks,» lisas ta.

Veel märkis Rosenthal, et paar korda on kliendid tema käest küsinud, kust öisel ajal alkoholi saaks. Siiski teab ta Tartus kohti, kust saab alkoholi ka öisel ajal täiesti legaalselt osta. Need on söögikohad, kus ainukeseks reegliks öise alkoholimüügi ajal on see, et pudelilt tuleb kork maha võtta.

«Mul pole põhjust hakata viinamüügiga tegelema, ma parem viin öisel ajal kliendi kohta, kus ta võib täiesti seaduslikult alkoholi osta ning ma saan sellega ka sõidu tehtud. Tavaliselt käib kunde poes pudeli järel ära ja siis sõidab koju tagasi, seega teenistus on ka taksoviina müümata olemas,» selgitas Rosenthal enda tööeetika «hundid söönud, lambad terved» põhimõtet.