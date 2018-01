Politseikoer Como läks peale edukat teenistust pensionile

Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel ütles, et koer tuleb väärikalt pensionile saata, kuna ta on samamoodi kolleeg. «Inimesedki saavad pensionile jäädes endale peo korraldada. Meie saadame Como ise pidulikult väljateeninud pensionile,» rääkis Koppel.

Comole kingiti töö eest pehme lamamisase, suur konservipurk ja pirakas kont, lisaks sellele pühendusega meene, mis ilmselt leiab koha Como peremehe Rauno Rammo riiulil.

Eri- ja vormivarustuse juhtivametnik Tõnu Tänav märkis, et Como on Eestisse toodud Tšehhimaalt. «Avatud Euroopas võibki nii juhtuda, et töötaja on pärit mujalt,» lisas ta muheledes. Como on Tänava sõnul püüdnud illegaalseid piiriületajaid, leidnud salakaupa, aga aidanud kaasa ka kadunud inimeste leidmisel.

Kaks ööd koeraga kõrvuti

Koerajuht Rauno Rammo rääkis, et kui ta Como 2007. aasta märtsis sai, magas ta esimesed kaks ööd koeraga koridoris. «Ma näitasin talle, et nüüd olen mina tema vanem,» selgitas ta. Rammo sõnul tuleb koertele selgeks teha, kes on alfa, kellele tuleb kuuletuda. Just koerajuht peabki olema alfa.

Teenistuskoeri, ka Comot, treenitakse toiduga. «Kui jälge lõpuni ei aja, siis süüa ei saa. Nii seostavad nad jäljeajamise söögiga,» rääkis Rammo. Como oli aga juba alguses nii terane, et Rammol oli koera raske treeningutel eksitada. «Pidin sellega ikka kõva vaeva nägema,» tunnistas ta.

Tavaliselt üle kümneaastased koerad enam teenistuses ei ole, Comol on Rammo sõnul aga väga hea tervis olnud. Koerajuht näitas Comoga ka trikke, millest mõne suhtes koer küll tõrkus. «Eks ongi aeg pensionile minna,» nentis Rammo naerdes.

Terav nina sigarettide peale

Como rohkete saavutuste hulka kuulub näiteks Piusa lähedalt illegaalsete piiriületajate leidmine, milleks tuli nii koeral kui ta juhil sügaval soos sumbata, Comol vaid sabaots välja paistmas.

Teenistuskoer on leidnud ka palju salasigarette. «Ühel korral lasin ta jälgedel lahti ja andsin käskluse, et otsi. Kõndisin koeral järel ja ta lipsas üle künka. Kui mina teda jälle nägin, oli koeral käpp salasigarettide kasti peal, justkui oleks ta öelnud, et näe, leidsin!» rääkis Rammo.

Comot ootab nüüd rahulik pensionipõli Rammo juures, kellega käib nüüd tööl Dax, 2,5-aastane Saksa lambakoer. «Eks Como tahaks ikka veel edasi töötada. Kui hommikul lähen Daxiga autosse, üritab Como ka kaasa tulla,» rääkis koerajuht. Siiski ei pea Como tööpäeva üksinda kodus suures aias veetma, sest Rammol on veel üks neljajalgne, kellega mängivad nii Como kui Dax.