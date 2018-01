Väike poiss kinkis oma esimese rahakassa naistekliinikule

Toojad olid Ats Joonas koos oma ema Karini ja isa Asseriga.

Ats Joonas sündis 28. detsembril 2016. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus.

Kui sellest päevast hakkas aasta mööda saama, palusid Atsi vanemad oma poja esimest sünnipäeva korraldades kõikidel külalistel annetada raha naistekliinikule.

Ämmaemand Sirje Kõvermägi ütles, et sellist asja pole varem olnud, et üks nende majas sündinud väike poiss annetab sünnitusosakonnale tänuks raha.

«Ma juba tean, et karbis on 150 eurot ning tean ka, mis me selle eest osakonnale muretseda saame – ühe täispuhutava sünnitusjäri, mida Eestist saada pole ning mis tuleb tellida Inglismaalt,» rääkis Sirje Kõvermägi.

«Ka kinkisid Ats Joonase vanemad oma lapse esimese aasta olulisematest sündmustest kokku pandud video, mis oli nii vahva nagu mõni kino,» lisas Sirje Kõvermägi. «Vaatasime terve osakonnaga ja lustisime.»