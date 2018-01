Tartu maksab noorteühingutele tegevustoetusteks 173 040 eurot

Võrreldes mulluse aastaga on tänavu toetust saavate ühingutes osalejate arv suurenenud 88 noore võrra ehk viis protsenti.

Linnavalitsus kinnitas noorte huvitegevuse ühingutele antavaks pearahaks 85 eurot ja saavutustoetuseks 235 eurot. Pearaha määr jääb võrreldes eelmise aastaga samaks.

Prioriteetsetes valdkondades on pearaha 128 eurot. See määratakse ühingutele, mis pakuvad huvitegevuse võimalust erivajadustega ja vähemate võimalustega noortele, ning ühingutele, mille tegevusalaks on tehnika, nagu näiteks modellism, elektroonika, robootika ja muu säärane.