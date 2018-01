Tartu ülikoolid lähevad taas pealinna õppureid püüdma

Kõrghariduspäeval «Õpi Tartus!» kohtuvad tulevaste tudengitega parimad spetsialistid. Ühtlasi saavad õppurid 27 töötoas otsida selgust, millise erialaga oleks neil tark tulevik siduda.

Kolmandat aastat toimuv kõrghariduspäev on seni olnud väga menukaks. Tänavu oodatakse sellest Tallinna Kultuurikatlas osa saama üle 1500 noore.

Lisaks Tartu ülikoolile tutvustavad end Eesti maaülikool, Tartu kõrgem kunstikool, Eesti lennuakadeemia ja Tartu tervishoiu kõrgkool. Esimest korda avab kõrghariduspäeval uksed mitmekesine erialade tuba, kus praktilisi näpunäiteid ja kogemusi enda igapäevast jagavad tudengid ise.

«Eesti noortel on edasiõppimiseks tohutult valikuid ja õige eriala leidmine on suur vastutus,» rääkis «Õpi Tartus!» projektijuht Karin Kustavus. «Tahame olla õpilastele selguse leidmisel abiks, sest paljud ei pruugi isegi teada, milliseid valikuid ülikoolilinn Tartu pakub, ja seda, et just siin saab omandada maailmatasemel haridust,» lisas ta.

Kõrghariduspäeva konverentsile tulevad noortele häid nõuandeid jagama teiste seas endine õiguskantsler Allar Jõks, motoringrajasõitja Anastassia Kovalenko, 2017. aasta Eesti parima ettevõtte tiitliga pärjatud Magnetic MRO juht Risto Mäeots ja Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Ilmar Kaur.

«Õpi Tartus!» päev toimub neljapäeval, 11. jaanuaril kell 10–15 Kultuurikatla ruumides. Päeva juhivad Jim Ashilevi ja Henri Laumets.

Need, kes Tallinnas kõrghariduspäevale ei jõua, on oodatud 28. veebruaril Tartu kõrgkoolide lahtiste uste päevale