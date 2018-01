Tartu linn ootab Go Busilt miljonieurost garantiikirja

Et Hansa Bussiliinide ja Eesti Bussi kassatsioonkaebused Tartu bussiveohanke vaidluses jäid riigikohtus menetlusse võtmata, jõustus ringkonnakohtu otsus: Go Busi pakkumuses ei tuvastatud puudusi, mis seaksid kahtluse alla Tartu liiniveohanke nõuetekohase täitmise kümneaastase lepinguperioodi jooksul.

Ühtlasi lõppes ringkonnakohtu otsuse jõustumisel esmane õiguskaitse, mille järgi ei võinud Tartu linnavalitsus Go Busiga lepingut sõlmida.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et leping allkirjastatakse digitaalselt niipea, kui Go Bus on esitanud miljoni euro suuruse tagasivõtmatu garantiikirja lepingu tagamiseks.

Linna esinadajad on olnud ühenduses Go Busi esindajatega, kes on kinnitanud, et garantiikiri esitatakse peagi.

Go Bus pakkus Tartu bussihankel aasta hinnaks 6,6 miljonit eurot. Leping sõlmitakse kümneks aastaks ja uus lepinguperiood algab tuleva aasta juuli algusest.