Tükk Kanada eestlaste metsaülikoolist jõuab Tartusse

Näitus oli avatud 2017. aasta aprillist septembrini Torontos, kuid nüüd hakkab Eesti vabariigi juubeliaastal rändama mööda Eestis.

Esimesena avatakse näitus 11. jaanuaril õhtul kell viis Tartu laulupeomuuseumis. Avamisel jagavad oma meenutusi metsaülikooli sõbrad ja lektorid Valdur Mikita, Tiina Kirss, Ahto Kaasik, Anu Raud, Triin Käpp, Anne-Ly Reimaa, Riina Kindlam ja Lea Kreinin. Musitseerib Julgī Stalte.

Rohkete fotodega näitus räägib metsaülikooli poleemilisest algusest külma sõja ajal ja kirjeldab organisatsiooni arengut. Kanada metsades sündinud üritus on tekitanud terve ülemaailmse liikumise, mille noorim võsu on Kääriku metsaülikool Eestis.

Kotkajärve metsaülikool on olnud katkematult kestev suvine õppelaager eestlastele kuuluval maa-alal Kanadas, kuhu esimesel võimalusel hakati kutsuma ka lektoreid ja huviringide juhendajaid Eestist. Kõige olulisem osa laagris on alati olnud eesti keele säilitamine, õpetamine ja suhtlus keelekümbluskeskkonnas. Organisatsiooni tegevus on aidanud välismaailmal mõista Eestis toimunut ja seeläbi ehitada tugevat silda kodu- ja väliseesti kultuurikogukondade vahel.

Näitus on valminud koostöös kodu- ja väliseesti vahel – disainer ja toimetaja Elle Palumäe ning tekstide autor Lea Kreinin elavad Eestis, metsaülikooli vabatahtlikud juhatuse liikmed tegutsevad Torontos.

Kotkajärve metsaülikooli näitus jääb laulupeomuuseumis avatuks 3. märtsini.