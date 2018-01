Galerii: pooltuhat last marssis hommikuhämaruses uhiuude koolimajja

Ruumikitsikuse tõttu olid nooremad klassid Ülenurmelt Tõrvandisse endisesse EPT kontorihoonesse kolitud juba kahekümne kolme aasta eest. Tänu mullu sügisel valminud gümnaasiumi juurdeehitisele sai kümmekond aastat küpsenud plaan lapsed tagasi Ülenurmele kolida viimaks teoks.

Uues koolimajas on ruumi 25 klassile, praegu on hõivatud 21 klassi, kus käib kokku 487 õpilast. Hoones on pinda umbes 3200 ruutmeetri jagu, lisaks siseõu, kus saab nii aktusi pidada, õppida kui ka einestada.

Pikemalt loe uuest koolimajast homsest Tartu Postimehest!