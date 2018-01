Spordimuuseumis jagasid kogemusi Rein Taaramäe ja teised tuntud ratturid

Võimalus tippjalgratturitega kohtuda oli meelitanud kohale rohkem rahvast kui varasematel perepäevadel. Ruum, kus sai sportlastega juttu ajada, oli puupüsti täis. Spordimuuseumisse olid end sisse seadnud ratturid Rein Taaramäe, Toomas Kirsipuu ja Caspar Austa. Üritusel oli kohal ka Eesti läbi aegade edukaim naismaanteerattur Grete Treier, kes on nüüdseks küll karjääri lõpetanud.

Ka keldris avatud näitusele ei mahtunud inimesed ära ning pidid pisut ootama, et saaksid piltidele pilgu peale heita. Külastajad kiitsid näitust ning selle asukohta spordimuuseumi keldris.

Kuna cyclocross’i ehk ekstreemset rattakrossi peetakse tavaliselt sügisel ja talvel, tuleb jalgrattaga läbida nii liivaseid, mudaseid, vesiseid ja ka muid ebamugavaid alasid. Illingworth proovibki oma fotode kaudu vaatajale edasi anda radade erinevust. Lisaks näituse piltidele olid külastajatele välja toodud mõned jalgrattad, millega cyclocross’i sõidetakse, et huvilised saaksid ise rattaid katsuda ja uurida.

Päeva teises pooles said huvilised vaadata filmi cyclocrossi’st «For the Love of the Mud», seejärel oli arutelu cyclecross’i harrastajatega. Lisaks kõigele ei puudunud perepäevast ka sportlaste mõõduvõtt, näiteks võisteldi minirattaga sõitmises ning määrati reaktsioonikiirust.