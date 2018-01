Emajõe veetase on tõusnud meetri üle keskmise taseme

Ene Randpuu lausus, et tegemist pole millegi väga ebatavalisega. «Emajõgi tõusebki tsüklitena. Ta tõuseb sügistalvisel perioodil ning kevadel aprillis ja mais,» selgitas Randpuu. Näiteks eile oli veetase ilmateenistuse andmetel Emajões 199 sentimeetrit, pikaajaline kuu keskmine on aga 95 sentimeetrit, seega on kasv olnud üle meetri.

Tavaliselt lõppeb veetaseme kõrgperiood Randpuu väitel jaanuariks või aastavahetuseks ära, aga kui külma ei ole, siis kogunevadki sademed jõevette. «Kui pole ekstreemseid olukordi ja laussadu ei tule, siis tõuseb vesi jões tasahaaval ning probleemi sellest ei teki. Eelmise aasta sügis oli sarnane.»

Jõgi tõuseb tasapisi, kuid järjepidevalt. «Kui praegused ilmad jätkuvad, siis tõuseb Emajõgi veel, aga kui veetase on piisavalt kõrge ja järsku tuleb näiteks kümme miinuskraadi, võib jõgi veel tõusta üsna järsult,» lausus Randpuu.