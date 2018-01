Galerii. Kohvikupäeval liputas saba poolsada neljajalgset

Coffeelingu ja Karritehase koostööna peeti laupäeval koerte kohvikupäeva. Umbes pool tundi pärast algust oli juba ala üsna palju rahvast täis. Koerad ei paistnud probleeme tekitavat. Mõned neljajalgsed sattusid küll elevusse paljudest liigikaaslastest, kuid väljendasid seda pigem mõne haugatusega.

Pereliikmed kaasa

Coffeelingu juhataja Vassili Niroda ütles, et koerad on lahutamatu osa perekonnast ning on ju hea käia ka kohvikus, terve pere kaasas. Tal endal on maakohas neli koera, kellest üks on segavereline ning kolm tõukoera. «Me võtame alati koeraomanikud koos enda sõbraga vastu, meil on ka pakkuda joogikaussi koerale, kui nad ise pole kaasa võtnud,» ütles Niroda ning lisas, et Tartus toimub säärane ettevõtmine küll esimest korda, kuid ta tahaks seda korrata. Mingisuguseid probleeme koerad ei tekitanud. «Loodame peremeeste peale, kes koera eest valvavad,» leidis Niroda. Tema väitel oli inimesi üle ootuste palju kohale tulnud.

Neljajalgsed üllatasid positiivselt

Viive ja Margus Kruus tulid kohvikusse koos Iiri hundikoera Galduriga, kes paistis silma enda kõrgusega. «Kehvasti toidetud hobuse mõõtu,» kommenteeris Margus Kruus naljatledes. Kuigi koer on kasvult suur, tõdes Margus Kruus, et Galdur on pigem häbelik ning hoiab end tagaplaanil. Kui väiksemad koerad tulid haukuma, tõmbus Galdur omanike juurde. «Tõime ta sotsialiseeruma, kuna näitustel ei käi ja vaid mänguaias saab võõraste koertega teda tuttavaks teha,» selgitas Viive Kruus. Ta kiitis koera, kes oli eeskujulikult käitunud. Omanike sõnutsi on koer neil sõbra eest, kuigi täidab enda suuruse tõttu ka valvuri funktsiooni. «Kui politseinikud peavad meie juurde tulema, tulevad kahekaupa,» sõnas Margus Kruus naerdes.

Peale suurte koerte võis kohvikus kohata ka päris pisikesi, kes paistsid ühtemoodi laste kui täiskasvanute tähelepanu tõmbavat. 5-kuune koerakutsikas Remy oli ta omaniku Anneli Aarama sõnul teda positiivselt üllatanud. «Tulime, et näha, kuidas ta teistega suhtleb. Ta pole veel harjunud teiste koerte seltsis selliselt olema, aga pean teda kiitma, Remy jäi väga rahulikuks ja paistis end hästi tundvat,» rääkis Aarama enda Cavalier King Charles spanjelist.

Ka Tõnis Tatar tuli sarnaselt teistega uudishimust koertekohvikusse. Tatra segavereline koer Oskar oli end kenasti ülal pidanud. Üldiselt ei näinud Tatar selles probleemi, et koertega oleks keeruline näiteks söömas käia. «Vist ainult paaril korral on öeldud, et koeraga ei tohi tulla, aga tavaliselt ikka lubatakse. Kui koer käitub kenasti ja omanik tema üle valvab, siis pole ju probleemi,» leidis Tatar. Ta tõdes, et kaubanduskeskustesse, kiirtoidurestoranidesse ning tanklatesse koertega ei lubata. «Mulle öeldi, et mõned inimesed seal võivad koera karta,» selgitas Tatar.