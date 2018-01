Jälgi reaalajas ilveste elu Elistvere loomapargis

Helen Arusoo kirjutas Looduskalendris, et kuigi Elistveres elab neli ilvest, võib kaamera ees märgata ilvesepreilit Gellat ning ilvesepoisse Lars ja Koopailves. Neljas uustulnuk Ida-Virumaalt alles kohaneb teiste ilvestega ning seetõttu elab omaette aia sees.

Kaamera on paigutatud ilvese aedikusse vaatega puuderühma suunas, kus ilvesed aktiivselt käivad. Et kaamera näitab pilti ka öösel, tasub ülekannet vaadata just hilistel tundidel, sest tegu on öösel aktiivsete loomadega.