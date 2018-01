Galerii. Valgusküla lõpetas hooaja leekide ja sädemetega

Valgusküla pakitakse homme hommikul selleks hooajaks kokku. Et küla aga pidulikult hüvasti jätta, korraldati Raekoja platsil pidu.

Tantsijad Krista Palm ja Leena võlusid pealtvaatajaid leekide ja sädemetega. Tuletantsijad pakkusid umbes 20 minutit vaatemängu, pärast mida tuli suur jänes kõiki vahukomme grillima kutsuma. Kõige rohkem paistis see elevust tekitavat lastes.

Tartlane Ülle Must ning tema pisitütar Nora kiitsid valgusküla heaks. "See oli väga tore, eriti vahvad olid need põhud siin," lausus Ülle Must. "Vanad inimesed käisid ja ohkasid nostalgiast. Ma usun, et nad tegelikult isiklikult ei mäleta enda lapsepõlvest sellist asja, aga koolis räägiti, et nii pühade ajal tehakse," arvas Must. Norale meeldisid kõige rohkem karussellisõidud ja pulga otsas kommid, mida sai ühest klaasmajakesest osta.

Kohale tuldi ka mujalt. Põlva elanikud Arvi Ilias ja Jane Valmre nägid sel hooajal valgusküla esimest korda, aga pidasid seda ääretult toredaks ja kauniks. "Lastel on ka lõbus," leidis Valmre. Kõige rohkem meelitas neid valgusküla lõpupeole just tulevaatemäng.