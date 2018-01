Tammeka kapten tegi jalgpalliga lõpparve

Korra ka Eesti A-koondise särgi selga tõmmanud Kiidron tõdes, et kaalus seda otsust juba pikemat aega, kuna igapäevatööd kinnisvarabüroos ja tipptasemel vutimängu on päris raske ühendada.

«Keeruline on kaht asja väga heal tasemel teha, tahes-tahtmata hakkab üks asi kannatama ja kui tahad mõlemat hästi teha, kannatavad mõlemad ja siis pole see lõpuks ei liha ega kala,» tõdes aprilli lõpus oma 28. sünnipäeva tähistav Kiidron.

Ta lisas, et süstemaatiliselt päevas 12 tundi kodust ära olla pole samuti kõige meeldivam ning lõpuks hakkavad ka tugevamad mehed sellest väsima.

«Kui sära silmist ära kaob, on aeg muudatusi teha ja teha ruumi inimestele, kellel see sära silmis on,» resümeeris Kiidron.

JK Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik tõdes, et mõistagi on kahju, et selliste liidriomadustega mängija, nagu seda on Kaarel Kiidron, otsustas jalgpallist loobuda, kuid mehe otsust mõistetakse ja austatakse.

Kiidroni kohal katsetab Tammeka juba homses Transiga mängus 23-aastast Gerdo Juhkamit. Endine U21 koondise kaitsemängija on kuulnud ka FC Flora ridadesse, viimased kolm hooaega esindas ta aga Viljandi Tulevikku. 2016. aasta esimesel poolel kandis Juhkam ka Paide linnameeskonna särki.

Pikemalt loe Tammeka endise kapteni otsusest esmaspäevasest Tartu Postimehest!