Soome kuraator toob Voronja galeriisse seitse kunstiõde

Galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin teatasid, et nii nagu Aleksis Kivi teose seitse venda, üritavad ka Otso Kantokorpi kureeritud seitse naiskunstnikku leida oma kohta kaasaegses maailmas. Suve hakul avataval näitusel on Soome nüüdiskunsti tippu kuuluvate Kaisu Koivisto, Emma Helle, Tuuli Saarekase, Sanni Seppo, Minnamari Toukola, Milja Viita ja Pauliina Turakka Purhose loomingut.

Näituse koostamise lähtepunkt

Mis juhtub näiteks kunstnike keskkonnatundlikkusega, kui see asendada jätkuva tehnoloogilise innovatiivsusega, mida kunstimaailm tänapäeval dikteerib? Kas on võimalik tänasel päeval luua kohaspetsiifilist kunsti igapäevaste lihtsate väikeste asjade ja nähtuste abil? Kas see on huvitav, isiklikult puudutav ja südantliigutav kunst?

«Need küsimused on näituse koostamise lähtepunktiks. Vastates kahele viimasele neist: usun küll, et see on võimalik,» märkis Kantokorpi. «Need seitse tugevat Soome naiskunstnikku räägivad oma loomingu kaudu paremas usus vaimustavat ja liigutavat lugu ning Voronja galerii on täpselt õige koht nende lugude eksponeerimiseks.»

Kaili Kask ja Raul Oreškin said detsembris Tartumaa kultuuritöötajate tänuüritusel kunstinäituste korraldamise ja oma muu kunstitegevuse eest Voronja galeriis Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi aastapreemia.

Galeristide sõnul sai galerii eelmisel suvel Peterburi kunstnikke võõrustades väga hea rahvusvahelise tagasiside.

«Meid külastas suvel lausa rekordarv väliskülalisi, muuhulgas soomlasi, mis paljuski oli Otso teene, kes galerii fenomenist Soome blogisfääris kirjutas,» selgitasid galeristid. «Meil on väga hea meel, et Otso ettepaneku näitust kureerida vastu võttis ning esitleb galeriis Soome naiskunstnikke, kes ehk aitavad selles aina muutuvas maailmas uusi vaatenurki leida.»

Kuraator Otso Kantokorpi

Otso Kantokorpi on õppinud Helsingi ülikoolis kultuuriantropoloogiat, teoreetilist filosoofiat, poliitilist ajalugu ja sotsioloogiat. Kantokorpi annab mitmes Soome ülikoolis loenguid ja seminare.

Ta on välja andnud kümneid raamatuid ja kureerinud mitmeid näitusi, kirjutanud üle 4000 artikli paljudele väljaannetele. Aastatel 1998–2005 oli ta ajakirja Taide peatoimetaja, peale seda kuni 2010. aastani Kritiikin Uutiset peatoimetaja. Praegu on Kantokorpi vabakutseline ajakirjanik, kolumnist, teatmeteoste toimetaja ja kriitik.

Kantokorpi tegevust on pärjatud mitmete ajakirjanduse ja kunsti valdkonna auhindadega, sealhulgas on ta pälvinud 2005 Soome kultuurifondi kriitikupreemia ja 2011 Kiasma nüüdiskunstisõbra tiitli.

Voronja viies suvenäitus «Seitse õde» avatakse Varnja külas 17. juunil ning seda saab näha augusti lõpuni.