Tippratturid eesotsas Rein Taaramäega külastavad laupäeval spordimuuseumit

Avatakse ka fotonäitus «Käigud rajal», mis kajastab 2017. aasta Soudal Eesti CX karikasarja etappidest tehtud fotosid. Antud karikasari kätkes endas seitset etappi üle Eesti. Hoidmaks head rattakrossi traditsiooni, toimuvad võistlused sügiskuudel, mis annab maastikule erinevaid tingimusi nagu muda, lumi ja liiv. Näitusel on võimalik näha erinevate võistluspaikade unikaalsust ja erinevust. Fotod on teinud Lõuna-Aafrikast pärit fotograaf Adam Illingworth.

Kell 15 algab režissöör Benedict Campbelli film «For the Love of Mud», mis annab veelgi rohkem aimu rattakrossi spordialast ja peale filmi on läbi videokõne võimalus esitada küsimusi filmis näidatud võistlusel osalejatega .

Orienteeruv ajakava

12 Avasõnad ja muuseumi avastamine tippratturitega

14 Fotonäituse «Käigud rajal» avamine

15 Filmi «For the Love of Mud» vaatamine

16.30 Videokõne rattakrossi harrastajatega

Sissepääs spordimuuseumi piletiga.