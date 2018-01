Statistikaametis ja teistes riigiasutustes ootavad tühjad lauad uusi töötajaid

Näiteks statistikaamet võttis mullu Tartu kontorisse tööle viis uut inimest, kõik nad on tartlased. Ühel uuel töökohal on ametis Tartu ülikooli majandustudeng Marti Lillemägi, kes sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna analüütikuna tegeleb kultuuri- ja haridusvaldkonnaga.

Läinud suvel, kui statistikaameti Tartu kontor kolis Ülikooli tänavalt Tiigi tänaval asuvatesse suurematesse ruumidesse, liitus kollektiiviga Marina Serova, kes enne seda töötas kohtutäituri juures. Nüüd on ta Tartus statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhtivstatistik, kes tegeleb finantssektoriga.

Pilt muutub paari aastaga

«Iga nädal käin päeva Tallinnas, suurem osa ajast olen kodulinnas tööl,» rääkis Marina Serova.

«Nii meil käibki,» lisas ta kolleeg, sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna vanemanalüütik Alis Tammur. «Vähemalt kord nädalas käime Tallinnas, see on hästi pingeline ja tempokas päev, kus saab kõik asjad läbi arutada. Pärast seda on Tartus hea rahulik tööd teha, samas on Tallinn meil pidevalt seljataga – osaleme videosilla abil koosolekutel ja peame Skype’i teel nõu.»

Statistikaamet toob Tallinnast Tartusse kokku 25 töökohta, ülejäänud 20 uut töölauda peaksid olema täidetud 2019. aasta teiseks kvartaliks, teatas statistikaameti kommunikatsioonijuht Anu Ots.

Tartu ülikoolis matemaatilise statistika haru lõpetanud noored olid seni mures, sest paljud ei tahtnud Tallinna minna. Nüüd on neil Tartus hea võimalus töötada, ütles statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.

Enne kolimist oli statistikaametil Tartus kümme ja Tallinnas 287 töökohta, nüüd on neid vastavalt 15 ja 280, lisaks on 21 töökohta Viljandis ning 77 väljaspool kontorit töötavat inimest (küsitlejad ja registraatorid).

«Uued töökohad Tartus on vajalikud ja tervitatavad,» ütles statistik ja rahvastikuteadlane, statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna peaanalüütik Ene-Margit Tiit. «Tartu ülikoolis matemaatilise statistika haru lõpetanud noored olid seni mures, sest paljud ei tahtnud Tallinna minna. Nüüd on neil Tartus hea võimalus töötada.»

Ka Alis Tammuri sõnul on töökohtade toomine Tallinnast välja valitsusel mõistlik otsus. «Rahvastikustatistikaga tegeledes näen, et mehed elavad maal ja väiksemates linnades, kuid naised kolivad väiksematest linnadest pealinna, sest neil pole kodukohas haridusele vastavat tööd,» rääkis ta. «Ehk jääb nüüd naiste väljavool väiksematest kohtadest väiksemaks ning ehk hakkab meil rohkem lapsigi sündima.»

Kas kolimine jätkub?

Kolimist on alustanud ka keskkonnaministeeriumi asutused, Tartusse on toodud seitse töökohta. Kõik enam kui paarkümmend uut riigipalgalist töötajat on siin ametis 2019. aasta lõpuks. Haridus- ja teadusministeerium toob 32 töökohta Tallinnast Tartusse järgmisel aastal. Ent Tartust viiakse ära pealinna kuni 15 töökohta haridus- ja teadusministeeriumist.

Ääremaastumise pidurdamiseks otsustas valitsus 9. detsembril lisaks kokkulepitud tuhandele töökohale viia Tallinnast välja veel töökohti ehk kümmekond keskkontorit.

Kõne all on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, maa-ameti, keskkonnaagentuuri, keskkonnainvesteeringute keskuse, riigimetsa majandamise keskuse, SA Innove, andmekaitseinspektsiooni, tööinspektsiooni ning Hariduse Infotehnoloogia SA kolimine.

Osaliselt on kavas pealinnast mujale viia sotsiaalkindlustusamet ja tervise arengu instituut.

Kas tänu sellele lisandub Tartusse veel uusi töökohti, pole teada. Haridus- ja teadusministeeriumist ning keskkonnaministeeriumist teatati, et selle eesmärgi täitmise võimalikkust analüüsitakse ning arutelud käivad.