Tammeka ridades näeb Aastalõputurniiril kaht «kadunud poega»

Nimelt on üles antud Tammeka kasvandikud, kuid vahepeal mitu head aastat teiste Tartu vutiklubide juures veetnud Mikk Laas ja Siim Valtna. Tegemist on meestega, kes on Tammeka eest pidanud kahe peale kokku kaugelt üle 200 kohtumise.

Et vahepeal kõige suuremast jalgpallist eemal olnud mehed võivad Aastalõputurniiril väiksel väljakul vägagi hästi esineda, tõestas mullu Marti Pähn, kes tõmbas üle tüki aja selga Tammeka särgi ja lõi kaks väravat. Kas uuel hooajal näeb Valtnat ja Laasi Tammeka eest ka suurel platsil mängimas, on muidugi iseküsimus. Valtna asub teatavasti tööle esindusmeeskonna abitreenerina ning Laas hakkab klubis toimetama noortetreenerina.

Tammeka peatreener Kaido Koppel märkis, et mõlemad mehed oskavad jalgpalli mängida, kuid suurimaks küsimuseks on füüsiline võimekus, sest kõige kõrgemal tasemel pole kumbki enam mitu aastat mänginud.

Meeskonna eesmärkidest rääkides rõhutas Koppel, et koht pole oluline, kõige tähtsam on see, et oleks lõbus ning kõik jääks terveks. Et lõbu rohkem oleks, harjutati viimastes trennides ka mõningaid liikumisi, millega standardolukordade puhul vastaseid haneks tõmmata. «Proovime head jalkat mängida – kui see õnnestub, läheb ka hästi,» ütles Koppel.

Tammeka koosseis Aastalõputurniiriks: Karl Vaabel, Karli Kütt, Mikk Laas, Daaniel Maanas, Mihkel Järviste, Martin Jõgi, Tauno Tekko, Kaspar Paur, Markus Lokk, Silver Grauberg, Andre Paju, Artur Uljanov, Kevin Anderson, Reio Laabus, Erki Mõttus, Tristan Koskor, Siim Kask, Mart Paul Preiman, Siim Valtna.

Tammeka mängud Aastalõputurniiril

Reede

16.20 vs FC Flora 4:3

18.00 vs FC Levadia

19.00 vs Pärnu JK Vaprus

20.20 vs Nõmme Kalju FC

21.40 vs Paide linnameeskond

Laupäev

16.20 vs Narva Trans

17.20 vs Viljandi JK Tulevik

19.00 vs JK Tallinna Kalev

21.00 vs Maardu linnameeskond