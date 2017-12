Tartus lükkas purjus isa imiku käruga korduvalt pikali, ema oli kodus joobes

Lõuna prefektuur kirjutab sotsiaalmeedias, et sai eile hilisõhtul äreva teate, et Tartus lükkab joobes mees hirmsa hooga lapsevankrit nii, et käru on kordi pikali kukkunud ja pisike beebi selle seest aina ja jälle välja kukkunud. Sündmuskohale kiirustanud politseinikud võtsid alla aastase poriga määrdunud nutva beebi kohe oma hoole alla. Õnneks lapsel nähtavaid vigastusi ei olnud, kuid ta viidi igaks juhuks tervisekontrolliks lastehaiglasse.

Purjus isa viidi kainenema ning emaga ühendust võttes selgus, et ka tema oli alkoholi tarvitanud. Praegu jätkub spetsialistide töö, et imikule pidev hool ja turvaline kodu tagada.

Politsei paneb inimestele südamele, et pisikese lapse heaolu sõltub suuresti sellest, kui turvalise keskkonna talle lapsevanemad tagavad. Tema ise ei saa veel end kaitsta. «Ja kui lapsevanemad ei taipa, kui suur õnn on uus elu ning panevad lapse ohtu, saavad appi tulla kõik teised tähelepanelikud. Just nagu seda ka antud juhul üks häirekeskusele helistanud mees tegi,» kirjutas prefektuur ja kutsus üles hädasolevatest lastest teada andma.