Mulluse «Jõulutunneli» toel valmima pidanud liikumispuudega inimeste treeningsaali jaoks pole Tartus veel kohtagi

Tallinna rehabilitatsioonikeskus avas uksed Sõpruse puiesteel ärihoones. Seal on viieteist seadmega treeningsaal. Seadmed töötavad suruõhuga ja hüdraulikal. Need läksid maksma umbes 123 000 eurot. ELILi tegevjuht Jaanika Klopets kinnitas, et Tartusse tuleb samuti treeningsaal, sellega praegu tegeletakse ning raha on samuti olemas. «Selle võrra aga tuleb mõni seade Tartusse vähem, kuna riik võttis seadmete pealt käibemaksu,» lisas ta.

Klopetsi sõnul on Emajõelinnas mitu varianti kaalul. Üks variant on leida sobivad ruumid, kus saaks remonti teha. Teine võimalus on teha mõne olemasoleva rehabilitatsioonikeskusega koostööd. Viimast peab Klopets hetkel kõige tõenäolisemaks variandiks. Kolm ettevõtet on selle vastu ka huvi tundnud.

ELILi tegevjuht selgitas, et Tallinnas sai enne treeningsaali avada, kuna seal oli neil personal olemas. Personali on aga rehabilitatsioonis väga raske leida. «Tartus mõtlemegi, et äkki oleks mõistlikum teha lihtsalt koostööd juba toimiva rehabilitatsioonikeskusega ja lisada meie poolt sinna seadmed,» rääkis ta.

Jaanuari lõpus peaks olema selge, kas seadmed saab paigaldada mõnda toimivasse keskusesse või mitte. Jaanika Klopets loodab, et hiljemalt 2018. aasta suve lõpuks on treeningsaal liikumispuudega inimeste jaoks Tartus olemas.