Silver Sepp toob otsingulise auto(ri)lavastuse Tartu Uude Teatrisse

Teatri saal kujutas päev enne esietendust endast tõelist segasummasuvilat. Põrand ja trepp-poodiumid olid kaetud tehnikavidinate, puust fantaasiapillide, halgude, tööriistade ja elektrijuhtmetega. Samas oli juba paika pandud korralik valguspark ning kõige keskel ilutses autori enda auto.

Teater avardab võimalusi

Metsamaastur Mazda B2200 LX on Sepa sõiduvahendiks tuuridel, asendades aeg-ajalt ka lava. Seegi kord näib masinal etenduses oluline roll olevat.

Sepp käsitleb autorilavastust iseendale esitatud väljakutsena. «Kontserdi situatsioon kirjutab tavaliselt ette, et sa teed kompromisse. Teatri keskkond võimaldab aga öelda seda, mida sa muidu öelda ei saa,» selgitas Sepp. Tema sõnul saab etenduse keskmes olema loomislaul ning ta on selle tähendust enda jaoks pisut laiendanud.

«Sa laulad oma lugu päris algusest peale ja jõuad välja tänasesse päeva,» rääkis Sepp ning lisas, et tema loomislaul on etenduses seotud nii eelmiste põlvede kui tema enda sünni, arengu ja kasvamisega. Sepa nägemuses lahendab loomislaul mineviku pingeid, aga ei saa samas kunagi valmis.

Dialoogis publiku ootustega

«Kui ma üksi teen, siis jääb mul käsi puudu. Ja alati sean sihid suuremaks, kui realiseerida suudan,» tunnistas Sepp. Aga just sellest punktist tekibki tema sõnul lisalooming, mida ta nüüd ka etenduses kasutab. «Kui arvestame, et mul on kaks vaatust ja teatritiim, siis olen seekord seadnud veelgi suuremad eesmärgid. Ja ega see tiimiga ka lihtne ole,» jätkas ta.

Sepa meeskonna liikmed on valguskunstnik Rene Liivamägi, helitehnik Ivar Pilvar, lavatehnik Hannes Einpaul, rekvisiitor Epp Peedumäe, projektijuht Riste Lehari ning vabatahtlikud Leon Allik ja Reio Praats.

Etenduses kasutab Silver Sepp juba üsna tuntud fantaasiapillide kõrval instrumendina autot ning eksperimenteerib mitmete teistegi uute tehnilise võtetega. «Ühe pilli kohta, mida ma mängin, ei tahaks veel midagi rääkida. Nii palju ütlen, et kõigi ehitusmeeste silmad lähevad suureks,» muheles ta.

Sepa arvates on iga lavastaja jaoks etendus eneseteraapia ning see kehtib ka tema uue lavastuse kohta. «Selline improvisatsiooniliste lõikude kokkupõimimine maagilise realismi võtmes sobib siia teatrisse,» kinnitas ta.

Sepp ütleb, et on kõrva taha pannud juhuslikult tuttavate või tuttavate tuttavate käest kuuldud repliigid ja nende põhjal kujundanud arusaama sellest, milline on publiku ootus etendusele. «Autorietendused loovad uusi võimalusi. Pärast neid suudan jälle mõelda, kuhu edasi liikuda,” lausus ta.

Silver Sepa auto(ri)lavastus etendub Tartu Uues Teatris 29. ja 30. detsembril ning 4. ja 5. jaanuaril.