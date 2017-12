Uue aasta algul kohe kümme kontserti ühtejutti

See tähendab 1. kuni 7. jaanuarini Jaani kirikus asetleidvad klassikakontserte, nii päevasel kui ka õhtusel ajal ning just Tartuga seotud muusikute esituses.

Festivali kunstilise juhi, Jaani kiriku muusikajuhi Elke Undi sõnul kõlavad festivalil näiteks Mart Saare teosed tema 135. sünniaastapäeva puhul ning aset leiab ka Alo Põldmäe terviktsükli «Tartu pildid» esmaettekanne. Kavas on veel Elleri, Mägi, Eespere, Naissoo, Tally ja teiste Eesti heliloojate muusika.

Talvemuusika festivalile on omane see, et üles astuvad nii noored talendid kui ka küpsed muusikud.

Tuntumatest Tartu interpreetidest esinevad löökpillimängija Heigo Rosin, viiuldaja Kadri Palu, vioolamängija Kadri Rehema, klarnetist Erle Kont, saksofonimängija Ursula Chillaud, pianistid Andre Hinn, Jorma Toots, Jaan Kapp, ooperilauljad Karmen Puis ja Sigrid Mutso.

Talendid kodus

Festival algab 1. jaanuaril kell 14 noorte talentide gala-kontserdiga. Esinevad Tartus tuule tiibadesse saanud noored muusikud, kes Euroopa muusikakõrgkoolidest koju pühi veetma saabuvad.

Tartu juurtega vioolamängija Karen Kriit õpib Parmas, löökpillimängija Tiit Joamets ja laulja Sandara Siniväli Haagis, organist Arno Humal Göteborgis, kitarrist Priit Peterson Weimaris ja viiuldaja Saimi Kortelainen Grazis.

Elleri kooli kasvandik, flöödimängija Helis Oidekivi on siirdunud Tallinna, Eesti muusikakadeemiasse.

Aga talvemuusikafestivali avakontserdil saavad need noored muusikud Tartus kokku, et anda kodulinnas ainulaadne uusaastakontsert.

1. jaanuari õhtukontserdil musitseerivad aga koos Karen Kriit, Helis Oidekivi ja Tiit Joamets. Nende kavas on nii Beethoven kui ka näiteks Šostakovitši romanss filmist «Kiin».

Elleri koolist maailma ja tagasi

Heino Elleri nimeline Muusikakool on meelitanud Tartusse pedagoogilisele tööle tagasi oma endisi õpilasi ja nüüdseid rahvusvahelise karjääriga tippinterpreete nagu löökpillimängija Heigo Rosin. Tema on tuntust kogunud Eesti löökpillimuusika propageerijana, soleerinud sümfooniaorkestrite ees nii Eestis kui välismaal, olnud Orpheum-fondi stipendiaat ning lisaks Eesti Muusikaakadeemiale õppinud ka Antverpenis ja Århusis.

Heigo Rosin annab koos Elleri koolis kaasaegset kammermuusikat õpetava saksofonist Ursula Chillaud´ga kontserdi 2. jaanuaril.

Ursula on samuti Elleri kooli kasvandik, nüüdne tippinterpreet, lõpetanud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ja täiendanud ennast Prantsusmaal Bordeaux Konservatooriumis ning saavutanud mitmeid konkursivõite improvisaatorina.

Nende ühises, 2. jaanuari kontserdikavas leidubki palju kaasaegset eesti muusikat, mis haakub ka 2018. aastal tähistatava Eesti 100. juubeliga.

Klaveri- ja metsasarvetriod

Pianist Tiina Tominga ja Vanemuise orkestrantide – viiuldaja Susann-Elisabeth Eessaare ning tšellist Aike Randmanni – esituses kõlavad 3. jaanuaril Gabriel Fauré ja Uno Naissoo klaveritriod.

Aga kolm noort interpreeti – pianist Sven-Sander Šestakov, viiuldaja Karl Allikvee ja tšellist Hanna Anett Peiel – osalesid 017. aasta kevadel klassikaraadio noorteprogrammis ning nende trio «A312» kogus tuntust, esinedes lisaks Klassikaraadiole mitmetes Eestimaa koolides.

Tartu Talvemuusika Festivalil saab neid kuulda 4. jaanuaril.

5. jaanuaril esineb metsasarvetrio. See on festivali ainus kontsert, kus kõlab vaskpillimuusika. Pianist Grete Jädala, viiuldaja Saimi Kortelaineni ja metsasarvemängija Artur Reinpõllu esituses on kavas Johannes Brahmsi metsasarvetrio, mida Tartus kuuldi viimati ilmselt Tartu Metsasarvepäevade raames aastal 1996.