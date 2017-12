Tartu Bigbanki peatreener võimsas hoos finaalivastastest: nemadki on luust ja lihast võrkpallurid

Meeste finaalis võib kergeks favoriidiks pidada Saaremaad, kes juhib kindlalt Balti liigat, olles võitnud 15st senipeetud mängust 14. Bigbanki saldo liigas on 9 võitu ja 4 kaotust, millega paiknetakse viiendal kohal.

Tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp tunnustas küll vastaseid, kuid rõhutas, et tegemist pole meeskonnaga, kellele polegi võimalik vastu saada või kelle suhtes peaks üles näitama liigset aukartust.

«Nad on luust ja lihast võrkpallurid nagu kõik teisedki ja hirmu me kindlasti ei tunne,» ütles Lüütsepp. «Ilmselt ei eelda kumbki meeskond, et finaalist tuleks kerge jalutuskäik.»

Meeskonnad on tänavu korra kohtunud, kui 16. novembril pidi Bigbank võõrsil saarlaste 3:2 paremust tunnistama. Peatreeneri sõnul mängiti kaks ja pool geimi väga hästi, kuid siis ei saadud enam hakkama vastaste hea serviga ning samuti ei suudetud pidurdada vahetusest sekkunud Hindrek Pulka.

«Homme on kõige olulisem mentaalne valmisolek mänguks ning otsustavaks saab see, kummal meeskonnal on otsustavatel hetkedel rohkem närvi ja meelekindlust omad asjad stabiilselt ära teha,» arutles Lüütsepp ja lisas, et küllap on nende jaoks väikseks eeliseks ka kodusaalis mängimine.

«Usun, et tuleb väga palju publikut, kes loob väga hea atmosfääri nii et mängida on hästi kihvt ja mõnus,» kutsus Lüütsepp kõiki spordisõpru saali. Finaalis mängis Tartu meeskond viimati neli aastat tagasi, kuid siis jäädi seal alla TTÜ-le. Karikavõitjaks krooniti Tartu esindusklubi viimati aga üheksa aastat tagasi, mil finaalis saadi jagu Tallinna Selverist.

Kui meeste finaalis võib ehk teatud eelise anda Saaremaale, siis naiste finaalis on kergeks favoriidiks pigem Tartu Ülikool/Eeden. Balti liiga põhiturniiril on tartlannad võitnud kõik üheksa senipeetud matši, kaasa arvatud 2. detsembril võõrsil peetud mängu oma finaalivastase Tallinna Ülikooliga (3:1). Tartu naiste võrkpalliklubi krooniti viimati karikavõitjaks muuseas nii ammu kui 20 aastat tagasi, mil esikohale tuli Tartu VK/Prosport.

Naiste finaal algab Tartu ülikooli spordihoones homme kell 16, meeste finaal kell 19. Mõlemat mängu kantakse üle Postimehe portaalis, meeste matšile saab kaasa elada ka Kanal 12 vahendusel.