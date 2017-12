Fotod: Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere sai kätte pressisõbra ruupori

Tarmo Soomere ütles, et see pole tunnustus mitte talle, vaid ennekõike Teaduste Akadeemiale. «Meil on äärmiselt hea positsioon saavutamaks sädelevat sisuloomet ja elegantset vormi, sest meie selja taga on kogu Eesti teadus,» arutles Soomere tunnustuse tähenduse üle.

«Ja selle voo kanaliseerimine, selle pulbitseva ideevoolu elegantsesse vormi panemine on ju lihtne: kui on head mõtted, siis vorm hakkab nagu iseenesest tekkima.»

Ta lisas, et Teaduste Akadeemia on ühelt poolt avanud silmad selle tohutu potentsiaali jaoks, mis Eesti teaduses on, kuid teiselt poolt selle nälja jaoks, mis ühiskonnas oluliste faktide ja maailma muutvate sõnumite järele valitseb.

FOTO: Sille Annuk

Soomere rõhutas, et ei saa nõuda, et iga teadlane üksikult oleks kommunikatsiooniguru, kuid tähele tuleb panna seda, et ühiskond maksab teaduse eest, mistõttu ühiskonnal on täielik õigus teada saada, mida selle rahaga tehakse, ja teada saada sellises vormis, mis on ühiskonnale mõistetav.

«Akadeemia töös ei muutu sellest preemiast midagi, meie teeme ikka seda, mida oleme tahtnud teha. Aga kui see leitakse olevat väärt tunnustust, on meil kahekordselt hea meel,» resümeeris Tarmo Soomere.