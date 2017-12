«Hüljatutel» tuleb Tartus kaks lisaetendust

Kuni 30. detsembrini saab vahetada 19. detsembril ära jäänud «Hüljatute» etenduse piletid ringi 12. aprilli või 10. mail toimuvale etendusele. Piletid vahetatakse Vanemuise kassas (7440165, kassa@vanemuine.ee).

Lisaetenduste piletid on müügil Vanemuise kodulehel ja kassades.

Muusikal «Hüljatud» jutustab 19. sajandi Prantsusmaa taustal kaasahaarava loo purunenud unistustest, vastamata armastusest, kirest, ohvrite toomisest ja lunastusest.

«Hüljatute» muusika autor Claude-Michel Schönberg, originaaltekstide autorid on Alain Boublil ja Jean-Marc Natel, laulsõnade autor on Herbert Kretzmer.

Lavastaja on Samuel Harjanne (Soome), muusikajuht Martin Sildos, dirigent Taavi Kull, kunstnik Karmo Mende, koreograaf Gunilla Olsson (Rootsi) ja valguskunstnik Petri Tuhkanen (Soome).

Osades on Koit Toome või Mikk Saar, Marko Matvere või Tamar Nugis, Ele Millistfer või Nele-Liis Vaiksoo, Maria Listra või Elizabeth Paavel, Kaarel Targo (Must Kast), Hedi Maaroos või Kärt Anton, Rasmus Kull või Imre Õunapuu (Rakvere Teater), Kaire Vilgats või Helen Hansberg, Hannes Kaljujärv või Lauri Liiv, Mairo Libba või Hannes Hanimägi, Reneli Husu või Sofija Selivanova, Loore All või Katri Kade, German Gholami, Rolf Roosalu, Ruudo Vaher, Norman Salumäe, Matis Merilain, Mihkel Tikerpalu, Oliver Timmusk, Egon Laanesoo.

Lavastuses teevad kaasa Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.