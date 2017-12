Kontserdiks valmistuv Oleg Pissarenko: elu mõte on saada päris inimeseks

Sündmuse tutvustuses iseloomustatakse Pissarenkot kui karismaatilist lavaartisti, kes loob kontserdil erilise maailma, esteetilise mini-universumi, millest sünnib maagia.

Oleg Pissarenko, teie eeloleval kontserdil on üsna intrigeeriv pealkiri. Palun selgitage, mis teeb inimesest päris inimese?

Sõna „päris“ on eesti keeles põnevalt mitmetähenduslik. Kui eelmisel aastal toimus Tallinnas Nordea kontserdimajas minu bändi kontsert „Päriselt“, küsiti mitmes intervjuus minult sama moodi, mida tähendab päriselt ja mis oleks selle vastand või alternatiiv. Samas küsiti: kuhu edasi, Oleg? Mõne arvates tundus olevat elu suurim võimalik samm Eesti muusikas Oleg Pissarenko jaoks juba astutud. Ma muidugi ise tollal nii ei arvanud ega arva ka praegu. Otsustasin tegeleda muu hulgas mõistete „päriselt” ja „päris” edasiarendamisega. Seda nii soolokontsertidel kui oma mõtetes ja blogi formaadis.

Elu mõte on minu jaoks areng ja selle arengu lõppeesmärk on saada „päris inimeseks”. Pean silmas meie kõigi olukorda, kus sotsiaalne, kultuuriline ja keskkonnast tulenev mõju kasvatab domineerivaid võltskihte. Me kõik hakkame ennast nendega samastama ja kipume unustama oma päris olemuse.

Kontserdi tutvustuses on kahel puhul rõhutatud, et teie muusika on seotud filosoofiaga. Miks peaks üks jazzmuusik olema filosoof ja milline on tema muusika kaudu avalduv sõnum?

Esiteks ei pea ma ennast jazzmuusikuks ja teiseks on olnud muusika sisu ja sõnumi üle arutlemine minu jaoks alati sama elementaarne kui hammaste pesemine. Tunnen, et muusika võib rääkida elu tähtsaimatel teemadel ja anda vastuseid maailma olemuse kõige sügavamatele küsimustele. Tunnen oma muusika puhul, et see avab nende teemade ja küsimuste juurde uksed ning olen kogenud, et publikule on sellel sarnane mõju.

Mida te jõulude ajal inimestele muusikaga kõige rohkem öelda tahate?

Kuna meie kultuuriruumis on jõulud inimeste jaoks mõistusevastaselt kurnav aeg, soovin, et muusika aitaks hoo maha võtta ja leida elule õige fookus – mis on mulle päriselt oluline ja vajalik, millised on mu päris prioriteedid ja kuhu ma soovin päriselt välja jõuda.

Millised muusikapalad ja millisest loominguperioodist 27. detsembri kontserdil kõlavad?

Ma olen viimase aastaga Eestile tiiru peale teinud. Seda küll väga üldises mõttes, sest esinesin vaid suuremates linnades. Aga selle aja jooksul on tekkinud tunne, et soolkontsert-mõtisklus formaadina on mulle loomulik ja meeldiv. Seega olen kohandanud paar vanemat, juba varem bändiga salvestatud lugu soolokitarrile ja kirjutanud hulga uusi, just uues olukorras esitamiseks mõeldud lugusid. Möödunud aasta detsembris tegin elu esimese soolokontserdi siinsamas ERM-is ning sel korral tulen samale lavale taas üksi, kuid kindlasti suurema enesekindluse ja uue muusikaga.

Kes on ERM-is teie lavakaaslased ja kuidas neid iseloomustate?

Mul on laval kaasas kaks kitarri ja saalis abiks kaks meest. Kitarridest esimene on vana lemmik, akustiline Ovation Custom Elite, mille ostsin 17 aastat tagasi Euroopa tuurilt naastes. Teine on Tartu pillimeistri Halvo Liivamäe ehitatud elektripill, minu muusika jaoks spetsiaalselt kohandatud eritellimus.

Saalist aitavad helimeister Taavo Teras ja visuaalikunstnik Aleksander Bachman. Mõlemad on oma ala profid, kellega olen koostööd lihvinud aastaid, nii klubides kui kontsertidel ja festivalidel.

Teie kontserdi kuulutuse juures on märge „maksa, palju soovid“. Kas see tähendab, et soovi korral võib tulla kuulama ka tasuta?

Detsembri lõpp on aeg, mil traditsioon eeldab kingituste tegemist. Lugesin kord sotsiaalmeediast postitust, et rikaste vanemate lastele toob Jõuluvana kallimaid kingitusi kui vaesemate vanemate lastele. Seda lugeda oli kurb ja valus, kingituste tegemine peab olema rõõm nii kinkijale kui kingi saajale. Seega soovin teha kõigile minu muusika sõpradele kingituse, mille hinna ja väärtuse saab igaüks enda jaoks ise määrata. Just seda tähendabki lause „maksa, palju soovid“.