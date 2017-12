Tartlased eelistavad kuulata kukeseent

Lugemislembuse osas kindlaid žanrilisi eelistusi tartlastel pole. Loetakse nii proosast, ajaloolist kirjandust kui ka eneseabi- ja elulooraamatuid. Siiski on Apollo ja Rahva Raamatu poodide müügitabelites aasta lõpus välja kujunenud üks selge liider. Selleks on Valdur Mikita „Kukeseene kuulamise kunst“.

Tartu Rahva Raamatu kaupluse juhataja Gaida Mändmetsa sõnul on tartlased Valdur Mikita selgelt omaks võtnud. Piisab sellest, kui see kirjanik annab midagi uut välja, kui see kaob lettidelt tähelepanuväärselt kiiresti. Mändmetsa hinnangul on sellele paljuski kaasa aidanud Mikita aktiivne vahetu suhtlemine oma lugejatega.

Kui Rahva Raamatu populaarsemate müügiartiklite sekka on jõudnud mõni proosateos, näiteks Tõnu Õnnepalu „Valede kataloog. Inglise aed“, siis Apollos tõusevad esile valdavalt tuntud eestlaste elulood ja kokaraamatud.

„Ei saa mainimata jätta sedagi, et paljud leidsid tänavu oma kingikotist ka mõne põneva lauamängu,“ märkis Tartu Apollo kaupluste juhataja Deivi Talve.

Üldised raamatute müüginumbrid ei ole Tartu suuremates kauplustes tänavu võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt muutunud.