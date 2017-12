90-aastase koostaja raamatkalender ilmus neljaleheküljelise veaga

Rubriigis «Tähtpäevi 2018. aastal» ei vasta lehekülgedel 25, 26, 27 ja 28 kogu märts tõele. Nimelt on sattunud uude raamatusse eelmise aasta märtsi tähtpäevad.

«See on küljendaja viga,» ütles Gondo Olevsoo. «Materjal oli muidu täiesti korrektne, toimetaja toimetas ära ja andis edasi, aga küljendaja … Ei tea, kuidas tal see juhtus. Eks ta ole seda tööd mitu aastat teinud ja ilmselt kusagilt kogemata jäi näppu möödunudaastane jupp ja eks ta uskus, et see on 2018. aasta oma.»

Koostaja sõnul vaatas ta ise enne trükki minekut kõik üle, aga viga lipsas ometigi sisse. «Ilmselt ma ei pööranud tähtpäevadele põhjalikku tähelepanu,» lisas ta.

«Kalender 2018». | FOTO: Raimu Hanson

Gondo Olevsoo sai tänavu juunis 90-aastaseks. Ta on koostanud raamatkalendreid alates 1971. aastast. Kõrgele vanusele vaatamata tahab ta teha veel vähemalt kaks samalaadset kalendrit. «Tahan ikka 50 numbrit ära teha,» ütles ta. «See, mis nüüd välja tuli, on neljakümne kaheksas, ja kui tervist ja jõudu jätkub, tahan teha ka 49. ja 50. kalendri.»

Nagu ikka, juhtub vigu vahetevahel kõigil, kes midagi teevad. Ka kalendritegijail. Paljudel on praegugi kodus köögiseinal «Selveri retseptikalender 2017», kus 22. oktoober on nii pühapäev kui ka esmaspäev, aga 23. oktoobrit ei olegi. Detsember on aga Selveri kalendris hoopis imelik: 5. detsembri järele tulevad 8., 9., 10. ja 11. detsember ning siis veel kord 10. ja 11. detsember.