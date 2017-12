Tartu ülikooli peahoones põleb leinaküünal

Tartu ülikooli veebileht avaldas 23. detsembril teate rektori lahkumise kohta: «Tartu ülikool teatab kurbusega, et meie seast lahkus täna ootamatult rektor Volli Kalm. Kogu ülikoolipere sügavaim kaastunne on sel pühadeajal rektori perega. Me langetame leinas pea.»

Ülikooli peahoone ees trepil põlesid küünlad juba eile õhtul. Täna on neid juurde toodud.