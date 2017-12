Suri Tartu ülikooli rektor Volli Kalm

Professor Volli Kalmu kauane kolleeg professor Birute Klaas-Lang ütles, et see on ootamatu ja valus kaotus.

«Volli Kalm oli sügavalt aus ja otsekohene, väliselt oli ta karmivõitu, aga sisimas osavõtlik, õiglane ja siiras,» ütles professor Klaas-Lang. «Ta asetas ülikooli huvid enda huvidest alati kõrgemale, püüdes hoida tasakaalu akadeemia eri valdkondade vahel.»

Professor Klaas-Lang meenutas Volli Kalmule mõeldes sedagi, et ta oli maapoiss linnakivide vahel, kes tundis vajadust taastada talu Otepää kuplite vahel.

Volli Kalm sündis 10. veebruaril 1953 Vändras, kus ta ka õppis ja lõpetas 1971 Vändra keskkooli. Pärast Tartu ülikooli lõpetamist geoloogia erialal 1976 õppis ta 1980 - 1984 Eesti teaduste akadeemia geoloogiainstituudis ning oli 1988 - 1989 järeldoktorantuuris Alberta ülikoolis.

Volli Kalmu teenistuskäik oli väga tihedasti seotud Tartu ülikooliga. Alates aastast 1986 oli ta lektor, seejärel dotsent ning geoloogia instituudi juhataja ja bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan. Professori ametis oli ta aastast 1992, õppeprorektor 1998-2003 ja rektor aastast 2012.

Tema teadustegevuse põhisuunad olid paleokliima, mandrijäätumiste paleogeograafia ja kronoloogia, sedimentoloogia, geoarheoloogia. Ta oli mitme teaduskomisjoni ja -nõukogu ning rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige.