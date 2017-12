Jõuluaeg ja aastalõpp Tartu praostkonna kirikutes

Tartu praost Ants Tooming teatas oma praostkonna jõulu- ja aastavahetuse teenistuste kava. 24. detsember on kirikukalendris advendiaja neljas pühapäev ning ühtlasi jõuluõhtu ehk jõululaupäev. 25. detsember on Kristuse sündimise püha ehk esimene jõulupüha. 26. detsember on teine jõulupüha, aga ka esimärter Stefanose päev ehk tehvanipäev. 27. detsember on apostel ja evangelist Johannese päev ehk johannesepäev. 28. detsember on kirikukalendris süütalastepäev ja 31. detsember on vana-aastaõhtu.