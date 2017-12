Politsei sai 22. detsembril kell 0.45 teate, et Pepleri 10 parklas Tartus on külge sõidetud hõbedasele Volvole. Vigastatud on vasakpoolne esikaitseraua nurk, sellel on kriimud, nühkejäljed ja teisest sõidukist jäänud punaka värvi jälgi.