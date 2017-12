Koolipärimuse väiksem kogumine tegi teed üleriigilisele kogumisele

Need ettevõtmised on jätkuks 1992. ja 2007. aastal läbi viidud koolipärimuse kogumisaktsioonidele. Et vahepealsete aastatega on peale kasvanud uus põlvkond noori, soovis kirjandusmuuseumi folkloristika osakond materjalikogusid taas täiendada ja ootas osalema 4.–12. klasside õpilasi, samuti kutsekoolide õpilasi kogu Eestist.

Äsja lõppenud kogumise võistluse eesmärk oli välja selgitada küsitluskava sobivus ja kogumise veebirakenduse kasutuskindlus ning saada ülevaade materjali sisust ja esitamise viisist. Osales üle 300 õpilase, mis on oodatust oluliselt enam.

Laekunud vastuste hulgas on kirjeldusi lastemängudest, huumorist, usundilistest tõekspidamistest, tähtpäevade tähistamisest, laste ja noorte tänapäevastest hirmudest jms. Kokku laekus materjali kaheksa kooli õpilastelt. Kõige aktiivsemad olid Rõngu keskkool ja Are põhikool, kuid samuti paistsid silma Orissaare gümnaasium ja Vaimastvere põhikool.

Koolipärimuse üleriigiline kogumisaktsioon valiti ka üheks Euroopa kultuuripärandi aasta sõlmsündmuseks. Aktsiooni põhifaasis ootab kirjandusmuuseumi folkloristika osakond lisaks küsitluskava vastustele sisukaid õpilasuurimusi. Laekunud materjal moodustab olulise baasi Eesti uuringute tippkeskuse töötajate edasiseks uurimistööks.