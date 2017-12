«Minu Malta» esitlus tõi raamatukokku saalitäie huvilisi

Sellel, miks Eomois Maltast raamatut kirjutada tahtis, on tema sõnul mitu põhjust. «Saarest teati seni suhteliselt vähe ja info selle kohta ei olnud alati tõene. Maltat peeti viis aastat tagasi ainult turismiparadiisiks ja kohaks, kuhu rannapuhkusele minna. Aga kas seda teati, et Maltal on maailma kõige vanemad templid?» küsis ta.

Lisaks tõi Eomois välja kohad, kus on võimalik matkata mööda loodusradu, rääkis Malta eripärasest köögist ja suurepärastest sukeldumisvõimalustest.

Maltal giidina töötav Eomois avaldas lootust, et edaspidi leiab sellesse saareriiki tee järjest enam eestlasi. Ta tunnistas, et eestlasena oli temal endal seal kõige raskem kohaneda sellega, et suure asustustihedusega saarel on alati keegi su lähedal ja üksi olemise võimalust peaaegu pole. «Võib-olla oli just inimeste suur huvi minu ja kõikide teiste naabrite vastu see, millega raske harjuda oli,» arutles ta publiku ees.

Vestlusõhtu kujunes mitmes mõttes meeleolukaks ning publiku elavat huvi kinnitasid arvukad küsimused. Esineja oli õhtuks varunud tubli annuse eneseirooniat, mis kuulajad ikka ja jälle muhelema pani.

Muu hulgas nentis autor, et ta polnud varem ühtegi raamatut kirjutanud ja seetõttu kujunes töö talle parajaks proovikiviks, liiati arvestades, et ta tegi seda väikese lapse kõrvalt.

«Jah, Ingrid kirjutas seda raamatut väga kaua ja vahepeal olime peaaegu alla andmas. Aga uskusime ikka Ingridisse ja lõpuks sai see valmis,» tunnistas kirjastuse Petrone Print keeletoimetaja ja korrektor Triinu-Mari Vorp. Tema sõnul meeldivad giidide raamatud inimestele üldiselt väga.