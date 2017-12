Vastu jõulupühi võeti ametist maha Tartu ülikooli üliõpilasesinduse juhatuse esimees

Umbusaldusavalduse algatasid Tartu ülikooli üliõpilasesinduse volikogu liikme Laura Zireli väitel kolm meditsiiniteaduste ja kolm humanitaarteaduste valdkonna tudengiesindajat. «Kahjuks ilmnesid mõningad visioonilised erinevused,» selgitas Zirel, kes keeldus teemat rohkem kommenteerimast.

Taavi Vanaveski tunnistas, et pinged olid õhus juba varem. «Meie meeskond oli kommunikatsiooni osas väga hõre,» lausus Vanaveski ja lisas, et volikogu ei kiitnud ilmselt heaks ka tema jõulist lähenemist. «Probleemiks sai minu liigne otsekohesus ja kärsitu asja juurde hüppamine,» arvas Vanaveski.

Ta jääb tudengite huvisid edasi esindama bio- ja siirdemeditsiini instituudi üliõpilaskogus ning loodab, et kokkuvõttes töötavad üliõpilasesindajad siiski ühise eesmärgi nimel. «Isegi kui üliõpilastel on erinevad vaated, siis me aktsepteerime neid.»

Juhatuse esimehe rolli võtab üle üliõpilasesinduse aseesimees Eleri Pilliroog, kuna uued juhatuse esimehe valimised toimuvad tuleva aasta märtsis. Pilliroo sõnul ei mõjuta muudatused juhatuses tudengkonna nimel tehtavat tööd. «Tuleval aastal viime ellu pikalt planeeritud uuendused, keskendudes peamiselt õppekvaliteedile, rohelisele ülikoolile ja tudengite sotsiaalsele heaolule,» ütles Pilliroog.