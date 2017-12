Haiglaravil viibivad lapsed tutvusid jõulude eel teadusmaailmaga

Teadusteatrist said osa nii pisikesed kui ka natuke suuremad lapsed, kes igale katsele kaasa elasid ja olid alati vabatahtlikult nõus abistama, kui teadlane seda soovis.

Hullu Teadlase katsed olid peamiselt seotud veega. Kõigepealt seletaski ta lastele, et vett küll juuakse ja veega pestakse, kuid sellega saavad toimuda veel mitmesugused keemilised reaktsioonid, kui vesi mõne teise ainega kokku puutub.

Miks ei lähe katki?

Kuigi haiglas nägi tossu ja tuld, polnud ükski katse ohtlik. Kõige enam tõidki rõõmuhõiskeid ja elevust need katsed, kus midagi lendas õhku, põles, hakkas purskama või juhtus midagi muud ebatavalist.

Lastele tundus uskumatu näiteks see, kuidas mahub ühte väikesesse vedelat lämmastikku täis kasti palju täispuhutud õhupalle.

Põhjus on selles, et soojad asjad võtavad rohkem ruumi kui külmad, see omakorda tuleb osakeste liikumise kiirusest. Seega hakkaski õhupall kastis külmas keskkonnas kokku tõmbuma. Sealt välja võttes sai see oma loomuliku kuju tagasi.

Lapsed said veel teada, kuidas on see võimalik, et inimene suudab olla saunas, kus on sada kraadi, kuid miks sama kuuma vanni ei soovi mitte keegi minna.

Põhjus sai selgeks tänu täispuhutud õhupallile, millele pandi põlev tikk alla.

Ühel juhul, kui õhupalli sees polnud vett, läks see kohe katki. Veega täidetud õhupallile põleva tikuga lähenedes aga ei juhtunud mitte midagi. Veega õhupall ei jõudnud katki minna, sest vesi võttis soojuse ära.

Muidugi lasi Hull Teadlane lastel endilgi katsete tegemisest osa saada.

Hull Teadlane valmistas jõulude eel lastele haiglas rõõmu esimest korda. Korra on ta seal külas käinud ettevõtmise «Minu unistuste päev» raames. Teadlane proovis kõik katsed teha lastele võimalikult lihtsalt arusaadavaks ning publik jälgis neid väga suure hoolega.

Teadlane arvas, et teadusteatris saab suur osa lapsi kindlasti katsete sisust aru ja tunneb huvi. Seda järeldas ta nende avastamisrõõmu ja põnevust täis näoilmetest. Küll usub ta ka seda, et need teadmised lähevad ruttu meelest.

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert kinnitas, et nii kui hakkab lähenema jõuluaeg, tuleb mitmesuguseid pakkumisi lahketelt inimestelt, kes soovivad head teha.

Jõulukingiraha lastele

Palju tuuakse vastsündinutele pisikesi sokke ja kindaid. Lastekliiniku auditoorium sai tänavu ühelt eraisikult annetuseks ka kuusepuu.

Kõige toredam on Everti sõnul see, et väga sageli tahavad lapsed ja noored ise lapsi aidata. «Gümnaasiuminoored tulevad ja soovivad lastele oma jõulukingituse raha annetada või iseenda kingiraha eest neile mänguasju osta. Seda on viimastel aastatel päris palju olnud,» lausus ta.

Osa lapsi peab paraku ka jõulud haiglas veetma. Nemad siiski pühaderõõmust ilma ei jää, sest liiguvad jutud, et neile tuleb pühapäeval jõuluvana.