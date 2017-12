Jõulutaat Ukko viib tuledesäras autoga loomaparki pühaderõõmu

Tegevust kogu päevaks

Tänavune loomapargis käik on aga nii jõuluvanale kui teisipäeval Elistverre sattuvatele külastajatele veidi erilisem. Peale umbes poolteisetunnist jalutuskäiku ja väikest tantsu koos jõuluvanaga minnakse loomapargi külastuskeskusse, kus räägib loomade elust endine Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal.

Jõuluvana Ukko tõdes aga, et kahjuks kuulis ta Karoliina sünnipäevast pisut liiga hilja, muidu oleks ta endaga kaasa kutsunud jõuluvanade ansambli.

Kindlasti proovib ta teised taadid endaga kaasa võtta tuleval aastal. Kuid lootust on, et tänavu liituvad temaga Elistveres veel jõuluvanad Ummi ja Taadu.

Nimelt on Lõuna-Eesti jõuluvanad koondunud ühingusse ja üheskoos tegeldakse pühade ajal lisaks kodude külastamisele ka heategevusega. Elistvere külastuski on osa sellest.

Ent kui jõuluvana on harjumuspäraselt see, kes pühade ajal kõigile midagi annab, siis mida taat selle eest ise vastu saab?

«Mõnus on, kui lähed lasteaeda, esimesed kümme minutit hoiab osa lapsi eemale ja häbeneb, aga kui kingitused on kätte antud ja hakkad ära minema, tuleb endale ka pisar silma, kui nad tulevad kõik sulle ümber, kallistavad ja enam ei ole mingit kartust,» vastas taat. «Mõnus soe tunne on.»

Jõuluvana Elistvere loomapargis Jõulutaat Ukko Lappilainen ootab kõiki suuri ja väikesi loomasõpru teisipäeval, 26. detsembril kell 11 Elistvere loomapargis. Kel soovi, võib jõuluvana autorongiga ühineda juba kell 10.30 Tabiveres Coopi kaupluse juures. Loomadele võib külakostiks tuua nii juurvilju, pähkleid, seemneid kui ka kuiva heina, mis meeldib närilistele.

Viis küsimust jõuluvanale

Kust saab jõuluvana kõikidele maailma lastele nii palju kingitusi?

Noo, meil on suur tehas, kus on tuhandeid-tuhandeid päkapikke tööl. Nemad valmistavad ja pakivad väga palju. Lisaks on hästi palju firmasid, kes tahavad jõuluvanasid aidata. Näiteks suured poed pakuvad, kas me ei tahaks lastele jagada kommi. Siis on mänguasjapoed, riidepoed. Selliseid sponsoreid on, aga enamik kinke tuleb ikkagi meie enda tehastest.

Kuidas jõuab jõuluvana kõikidele maailma lastele ühe ööga kõik kingid kohale viia?

Siin on nüüd selline asi, et see on natukene vale, et meid on üks. Meid on tegelikult palju-palju-palju. Meie peataat elab Lapis ja me koguneme üle maailma enne jõule tema juurde. Tema annab meile viimased juhtlõngad, kes kuhu peab minema.

Siis me hakkamegi juba detsembri alguses liikuma sealt allapoole. Tuleb esimene ristmik ette: kes läheb vasakule, kes paremale, ülejäänud liiguvad otse ja nii me lähemegi järjest allapoole.

See seltskond, kes jääb Eestimaale, jaotatakse omavahel kõik maakondadesse ära. Näiteks Tartu jõulutaat on Volli, mina olen rohkem Jõgeva taat. Tallinnas on Äffy, Pärnus on Aadu. Suuremates linnades pannakse igaks juhuks veel paar jõulutaati juurde.

Kus jõuluvana elab?

Lapis on selline koht nagu Rovaniemi, see on üks jõuluvana kodudest. Teine on hästi vanast ajast jäänud Kanadas. Kui me oleme oma töö ära teinud, saame ka Kanadas olla. Meil on ikka suvi läbi tegevust, ei ole nii, et me suvi otsa päris magame.

Millega jõuluvana sõidab?

Siin oleneb kõik ilmast. Kui võimalik, sõidame reega, aga meil on ka sõiduautod. Eelmisel aastal lubas meil tasuta rongiga sõita Elron. Kui on ilus lumi maas, sõidame suuskadega, oleme ka ATVdega sõitnud.

Kas jõuluvanal on võluvõimed?

Kindlasti on. On!

Näiteks üle-eelmisel aastal tahtsid lapsed väga näha jõulude ajal lund. Ütlesin, et mul on külmataadiga kokkulepe, et saame jõuluajaks lume, aga ta ei saa pikaks ajaks jätta seda lund, vaid ainult hommikuks. Jõuluhommikul vara paistis veel päike, ühtäkki läks aga pilve ja oh sa ime! – tuli lund! Aga kahjuks järgmisel päeval hakkas lumi juba sulama.